La carrera popular Diego Barranco vuelve a tomar las calles de Quintana Redonda

Deporte y emoción en una nueva edición de esta ya tradicional carrera estival.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Quintana Redonda ha vuelto a vestirse de corto para albergar la Carrera Popular Diego Barranco. Entre zapatillas, esfuerzo y un ambiente festivo, atletas de diversas categorías se han reunido para completar el recorrido por el municipio, en una prueba promovida por su hermano Nacho Barranco que aúna la competición con el recuerdo.