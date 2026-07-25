Heraldo-Diario de Soria

La carrera popular Diego Barranco vuelve a tomar las calles de Quintana Redonda

El atletismo y el recuerdo congrega a multitud de corredores y vecinos en una jornada festiva y deportiva llena de emoción

Deporte y emoción en una nueva edición de esta ya tradicional carrera estival.

Deporte y emoción en una nueva edición de esta ya tradicional carrera estival.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Quintana Redonda ha vuelto a vestirse de corto para albergar la Carrera Popular Diego Barranco. Entre zapatillas, esfuerzo y un ambiente festivo, atletas de diversas categorías se han reunido para completar el recorrido por el municipio, en una prueba promovida por su hermano Nacho Barranco que aúna la competición con el recuerdo.  

Deporte y emoción en otra nueva edición de esta ya tradicional carrera estival.

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Carrera Popular Diego Barranco 2026

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