Denuncias ya firmes a los agricultores de Soria por las tractoradas: "Es un desprecio total al sector"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Agricultores y ganaderos de Soria que participaron en las tractoradas de 2024 han denunciado que han vuelto a recibir las notificaciones de sanción ya firmes, dos años después de las movilizaciones y para su «pago íntegro», según han denunciado el Movimiento Nacional de Agricultores y Ganaderos Independientes (Magin) y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi).

En un comunicado firmado por Miguel Ángel Aguilera, presidente de ambas organizaciones, los trabajadores del campo señalan que «mientras tanto, la agricultura y la ganadería hemos estado siempre por y para el pueblo».

Reiteran que este sector «siempre ha estado al servicio de la sociedad» y que fueron los primeros en actuar durante la DANA, «con maquinaria propia y sin coste para las administraciones».

«Y hoy volvemos a estar en primera línea de los incendios forestales que sufre España, atendiendo la llamada de las propias administraciones que nos solicitan ayudas para frenar el fuego con nuestros tractores y cubas».

Subrayan que «ese es nuestro trabajo, alimentar y cuidar del territorio los 365 días del año» y que después de todo eso, «nos llega la carta, ‘pague la multa de la tractorada'». «Nos multan por protestar por la ruina del campo», subrayan.

Consideran que las denuncias son «un desprecio total al sector que sostiene el país» y que «no pedimos privilegios, pedimos respeto».

Para finalizar, las organizaciones anuncian que seguirán en el campo, «porque si no estamos nosotros, no come nadie» pero «que sepan que la paciencia también se agota».

Hay que recordar que las tractoradas en los primeros meses de 2024, con los cortes de tráfico, derivaron en cerca de 40 denuncias.

Hubo cortes puntuales y esporádicos en la A15, la N234 y la CL 101y marchas lentas en la zona de la ribera. El punto más conflictivo fue la rotonda de la Autovía del Duero hacia la N-113, donde los tractores cortaron entonces el tráfico de forma alternativa durante casi ocho horas. Se produjeron identificaciones y denuncias por parte de la Guardia Civil al estimar que alguna protesta no estaba comunicada.

El más conflictivo fue en la A-15, en la rotonda de salida de la autovía hacia la N-113, que duró gran parte del día: comenzó a las 11.30 horas y se prolongó hasta las 19.05, casi ocho horas, con unas 30 personas participantes y unos 20 tractores. En este caso hubo seis propuestas de sanción.

En la Nacional 234 una treintena de personas llevó a cabo cortes alternativos del tráfico, con la participación de 10 tractores. Los cortes se iniciaron a las 12.25 horas hasta las 16 horas y derivaron en nueve denuncias.

A ellas se sumaron los cortes ocurridos en la CL 101, a la altura del kilómetro 71,5, dentro del término municipal de Almazán, de forma alternativa cada 45 minutos. En este caso se vieron implicadas 40 personas, de las que se denunció a cuatro.

Asimismo, un grupo de unas 35 personas «mostraron su interés de abordar y cortar la A15 a su paso por Almazán», lo que finalmente no sucedió por el despliegue de la Guardia Civil, «disuasorio» al respecto.

Por último, se desarrollaron marchas lentas en la Nacional 122 entre los municipios de Langa de Duero y La Vid (en Burgos), donde el tráfico fue lento y con ciertos parones entre las 11.30 horas hasta las 18.50 horas. Hubo alrededor de 70 tractores.

Las protestas sacaron a la calle a más de 100 tractores que protagonizaron cortes y marchas lentas, cifra aproximada ya que el parte oficial no recogía las cifras de vehículos en todos los casos.