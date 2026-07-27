La taquilla de cines Lara de Soria cierra junio con un incremento del 20%

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Las salas de cine del Centro Comercial Camaretas han cerrado el primer semestre del año con un contundente repunte en sus cifras de público. Los Cines Lara han registrado un total de 45.442 espectadores en los primeros seis meses de 2026, marcando una clara tendencia al alza respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 36.310 entradas vendidas. Es decir, de enero a junio «hemos logrado captar a 9.132 espectadores más», tal y como indica la gerente de los cines, Mercedes Silva.

Este importante balance supone un incremento del 20,1% en la venta de tickets, consolidando el regreso del público soriano a la gran pantalla. Con estos resultados sobre la mesa, los Cines Lara encaran la segunda mitad del ejercicio con un marcado optimismo y la previsión de mantener este ritmo ascendente de cara a la temporada alta de estrenos del segundo semestre.

«La valoración es bastante positiva y esperamos que siga siendo ya que estamos en un año en el que quedan por delante varios estrenos potentes que pueden dar mucha alegría a la taquilla y acercarnos a cifras más parecidas a periodos prepandémicos», asegura Silva.

La gerente de Cines Lara apunta que «el verano para los Lara es una de las épocas más potentes en taquilla junto al mes de diciembre. Además de los sorianos que acuden a películas potentes como por ejemplo ‘La Odisea’ y el público familiar que nunca nos abandona, se suman los miles de veraneantes que acuden a pueblos, casas de familiares u hoteles que siempre aprovechan para visitar nuestros cines», subraya.

Las cinco películas más taquilleras hasta el momento son ‘Torrente Presidente’ con 7.269 espectadores; ‘Super Mario Galaxy. La película’, con 4.103 entradas vendidas seguida de ‘Michael’ con 3.368 espectadores. Cierran el ‘top cinco’ el filme ‘Toy Story 5’ con 1.969 tickets y ‘Minions & Monsters’ con 1.938 espectadores. Estas dos últimas continúan todavía en cartelera por lo que las cifras van a ir en aumento.

Silva destaca una «mención especial para ‘La Odisea’ que en tan solo una semana registra ya 1.447 entradas vendidas por lo que seguro superará los 3.000 espectadores, mínimo. Uno de los estrenos más comentados del año que está funcionando como un tiro».

Respecto al comportamiento del primer semestre por meses, marzo ha sido el más positivo con 10.782 espectadores. Le siguen abril y enero con 9.895 y 9.021 entradas vendidas, respectivamente. A continuación, mayo con 5.911 espectadores y febrero con 5.566. Cierra el semestre el mes de junio con un registro de 4.267 tickets vendidos. Los datos son muy optimistas ya que al compararlos con 2025 ninguno de los meses superó los 7.400 espectadores. El mes con mejores cifras fue enero con 7.314 usuarios seguido de abril con 7.209. Marzo marcó 6.002 entradas vendidas seguido de febrero con 5.687 cerrando el listado los 5.236 espectadores de mayo y los 4.862 de junio.

El verano está en su punto álgido, pero lo mejor aún está por llegar a las pantallas de los Cines Lara en Camaretas. Con un calendario repleto de novedades para todos los públicos, la cartelera promete emociones fuertes, muchas risas y grandes dosis de acción durante el próximo mes. La dirección del cine ha dado a conocer los próximos lanzamientos, entre los que destacan superproducciones internacionales, grandes títulos de animación para toda la familia y propuestas de género que abarcan desde el terror hasta la comedia romántica.

El próximo 29 de julio llega el esperado regreso del superhéroe de Marvel en ‘Spider-Man: Brand New Day’, llamado a liderar la taquilla veraniega. A mediados de mes, el 14 de agosto, llegará a las pantallas ‘El final de Oak Street’, una propuesta repleta de tensión y misterio.

Para despedir el mes de agosto por todo lo alto, el día 28 de agosto coincidirán en cartelera dos de los platos fuertes más esperados: por un lado, el drama ‘El ser querido’, y por otro, la célebre franquicia de animación española con ‘Tadeo Jones y la lámpara maravillosa’, una cita imprescindible para los seguidores del entrañable arqueólogo.

Junto a las grandes superproducciones, Cines Lara suma otros títulos: ‘La Patrulla Canina: La Dino Película’, el 7 de agosto; el 12 de agosto desembarcará ‘Marsupilami’, el 21 de agosto llega ‘Insidious: Fuera del más allá’ y el 28 de agosto se estrena la comedia ‘Una noche al año’.