El exceso de lluvia no gusta a las garrapatas y el frío, menos

Pilar Pérez Soler Soria

Ha sido una primavera atípica, donde las temperaturas suaves han brillado por su ausencia -a excepción de las dos últimas semanas-, y la lluvia ha tardado en llegar, con el agravante de que cuando lo ha hecho ha sido a mares. Ambas circunstancias no favorecen las garrapatas, que en veranos anteriores han encontrado en Valonsadero y en zonas verdes de la provincia auténticos paraísos. No ha sido así este año, al menos hasta la fecha, y así se constata en farmacias de la provincia, que de momento no han dispensado tantos repelentes y medicamentos para frenar posibles infecciones una vez que se ha producido la picadura.

«De momento no vemos que haya habido más casos que otros años. Hace unos días nos pidieron un repelente», comentan en una farmacia de la capital. «No te puedo decir en concreto, pero no se ha pedido mucho», apuntan en otra. En el primer establecimiento se dispensó un repelente en forma de spray para una persona adulta y una señora pidió consejo para su mascota. Concretamente un perro, al que le había quitado una garrapata. «Dijo que le seguía molestando y le sugerimos que fuera al veterinario porque podía haberse quedado parte dentro», explicaron.

El uso de repelentes autorizados es uno de los consejos que ofrece Sanidad Castilla y León, Sacyl, frente a las garrapatas. Pero no el único. El primer consejo frente a las garrapatas cuando se sale al campo es la utilización de manga larga y pantalón largo, así como evitar las sandalias y el calzado abierto, optando en su lugar por botas cerradas con calcetines y, a ser posible, cubriendo la parte inferior de los pantalones.

La relación de recomendaciones que ofrece Sacyl ante las picaduras de garrapatas es el uso de ropa de color claro, lo que facilitar comprobar si hay algún bicho adherido a ellas; caminar si es posible por la zona central de los caminos, dejando a un lado la zona central y evitando el contacto con la vegetación circundante; y evitar sentarse en el suelo en zonas con vegetación.

En lo que respecta a mascotas, es conveniente la aplicación de algún antiparasitario externo autorizado y nunca está de más consultar al veterinario.

Axilas, ingles, cabello, detrás de las rodillas, las orejas por dentro y por fuera, dentro del ombligo y alrededor de la cintura. Si se ha salido al campo, es más que conveniente revisarse el cuerpo al término del paseo para detectar alguna posible picadura de garrapata. Y de forma especial los lugares citados, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias. En caso de encontrar alguna, es preferible acudir al centro de salud más cercano antes que extraérsela uno mismo.

La mayoría de las enfermedades transmitidas por garrapatas requieren que el parásito se adhiera e ingiera sangre durante algunas horas antes de que la persona se infecte, por lo cual «es tan importante quitarla cuanto antes, preferiblemente por un profesional sanitario».