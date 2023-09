Anillos que vuelan y hablan

Pilar Pérez Soler Soria

No demasiado ancho el diámetro; fino el grosor; habitualmente de metal, pero no siempre... Hay anillos en los que lo verdaderamente importante es la inscripción y no es una leyenda cualquiera. Los anillos que nos ocupan muestran una Biblia de información a base de números y códigos de letras. Son los anillos que se utilizan para el anillamiento de aves. «Una herramienta fundamental para los científicos, en particular para conocer la biografía, la dinámica poblacional o la migratología de las aves», tal y como se definen en el área de Biodiversidad y Bosques del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto demográfico.

La práctica del anillamiento de aves con fines científicos se inició en Dinamarca en 1899, cuando H.C. Mortensen liberó a unos cuantos estorninos a los que había colocado en la pata una anilla metálica grabada con números y una dirección a modo de remite. «Desde aquellos tiempos pioneros, el anillamiento de aves ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en una técnica de investigación estandarizada y utilizada en todo el mundo».

En la actualidad, para el marcado de las distintas especies se utilizan anillas de muy distintos tamaños y materiales, en función de cómo sea la pata del ave y del tipo de ambiente en que se muevan. «También pueden utilizarse anillas especiales y una gran variedad de marcas de otro tipo, para la identificación de aves a distancia, sin necesidad de capturarlas de nuevo». Así, la información que facilita el ministerio pone como ejemplo a los flamencos que crían en torno al Mediterráneo, a los que se les pone anillas plásticas con números que pueden ser leídos a distancia con ayuda de telescopios; y a los ánsares, collares plásticos, todos ellos individualizados mediante códigos de letras o números.

El anillamiento de aves es un área de investigación en la que la mayor parte del trabajo la desarrollan veteranos anilladores amateurs, que aportan su experiencia y su tiempo libre al estudio de las aves. Los anilladores profesionales, por otro lado, suelen estar adscritos a universidades y centros de investigación. La amplitud del colectivo de anilladores en nuestro país representa un hecho excepcional en la investigación zoológica, tanto en Europa como en el resto del mundo. Sin embargo, «La mayor parte de este trabajo está desarrollado por no-profesionales muy bien preparados, cuya motivación no es de carácter económico, sino el simple privilegio de trabajar con aves teniendo como finalidad última su conservación», destaca el ministerio.

En Soria es el grupo local de Seo Bird Life el más conocido en llevar a cabo esta práctica que en el municipio de Fuentecantos se ha convertido ya en casi un clásico para el verano.

Las Jornadas ornitológicas organizadas por el Ayuntamiento de Fuentecantos, que este año han llegado a su cuarta edición, se han convertido en un atractivo encuentro para el anillamiento de aves. Un total de 38, de 18 especies diferentes, se anillaron durante el pasado fin de semana. Todo un ejemplo de buen hacer que demuestra la gran diversidad de aves que sobrevuelan la zona.

Más de medio centenar de personas participaron en las actividades dentro de estas jornadas, en el marco de las cuales tuvo lugar el sábado el anillamiento de aves en la zona de las Graveras. «El encuentro con la naturaleza ha deparado muchas curiosidades, como encontrar aves más difíciles de visualizar a simple vista como el Pechiazul, o contemplar el giro del torcecuellos y que vuelve a mostrarnos el poder de enseñanza de la naturaleza cuando somos capaces de conservarla y conocerla», apunta el alcalde, Ignacio Monforte.

El anillamiento permite ese seguimiento, por eso las organizaciones implicadas señalan «la importancia de realizar este tipo de actividades en las que Fuentecantos está implicada y desea fomentar», destaca el dirigente municipal.

Las fuertes rachas de viento obligaron a posponer el domingo la colocación de cajas nido con los más pequeños por el riesgo que suponía. Además de su carácter divulgativo, el anillamiento sirvió para recabar datos de seguimiento de las aves. Así, «se han podido recuperar aves de otros años y que evidencian la fidelidad en sus rutas de migración o aves que llevan acompañándonos desde el principio del verano y que más de mes y medio después siguen permaneciendo en el mismo lugar».

El alcalde de Fuentecantos reitera «el agradecimiento a Seo Birdlife Soria, sin cuya entrega habría sido inimaginable el desarrollo de estas jornadas. Nuestro objetivo es asentar estos encuentros con los espacios medioambientales a los que pertenecemos, con nuestra naturaleza, flora y fauna. Saber protegerlos y cuidarlos como ellos, de alguna manera, nos protegen. La implicación de Seo-Soria, cuyo exquisito trabajo con los animales, junto a su pasión por la naturaleza, hacen que cualquier ciudadano entienda, comprenda y admire el valor con que trabajan para la conservación medioambiental, y en concreto con las aves», concluye.