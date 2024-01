Una ‘nueva’ especie de lagartija del Cáucaso luce apellido soriano

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los científicos han caracterizado una ‘nueva’ especie de lagartija en el lejano Cáucaso. Ya de por sí es interesante seguir sumando conocimientos sobre el mundo animal en pleno siglo XXI. Pero lo curioso de este caso es que este inquieto reptil llevará apellido con reminiscencia de Soria. Se ha decidido reconocer la labor de un profesor del Instituto Castilla ‘bautizando’ a estos pequeños saurios.

La Darevskia arribasi se llama así por el doctor Óscar Arribas, quien más allá de la docencia ha publicado numerosísimos artículos de divulgación e investigación en torno al mundo animal, principalmente reptil. «Mi primer artículo lo publiqué en 1982, con 17 años», explica, y desde entonces la pasión sigue viva. Su trabajo no ha pasado desapercibido y ahora la Academia de Ciencias de Rusia lo reconoce.

La especie se ha localizado en la lejana Osetia del Sur, para algunos Estados un país y para otros una región de Georgia. «Ya tenía alguna especie de escarabajo dedicada por algún amigo, pero esto es distinto». En su tesis doctoral investigó sobre todo dos géneros con presencia en la península Ibérica y el Cáucaso. «Con algunos colegas turcos describimos algunas especies de Darevskia», un género que puso sobre la mesa el propio Arribas. Precisamente «por el trabajo de describir el grupo» se decidió que el nombre de esta lagartija dejase constancia de su labor. «Cuando lo vi, me quedé parado». Como autor de numerosas publicaciones científicas, el hallazgo de nuevas especies hace que haya que actualizar artículos y Arribas bromea con el «’otra nueva no’. Pero luego vi que me la habían dedicado y se me pasó. Claro, es un gran honor y un reconocimiento».

Más allá del trabajo de campo, para caracterizar un nuevo grupo o especie hay detrás «mucha estadística, genética y cosas de estas. Sólo mirando no se ve gran cosa». Lo observado hay que plasmarlo en frecuencia de un comportamiento o de aparición de la característica, variaciones o distribución, entre otras cuestiones.

Una labor científica que en el caso de la herpetología trabaja sobre unos animales que al fin y al cabo «todos conocemos». La dedicación llegó porque «son un grupo muy interesante. Son especies de alta montaña y se diferencian, se aíslan», dando lugar a especies ‘compartimentadas’. «Las montañas son como islas» para estos géneros aún sorprendentes.

En la era digital y de ‘San Google’ no todo se conoce y «hay mucho que ver. Cada vez que aparece una técnica nueva siempre hay muchas cosas que mirar». En el caso de Europa «las cosas están ya muy miradas», pero por ejemplo en determinadas zonas selváticas «queda mucho por descubrir» para seguir conociendo la biodiversidad del planeta.

Respecto a la Darevskia arribasi, el ‘Russian Journal of Herpetology’ recoge que «la coloración de los machos adultos es oliva-lechuga u oliva-marrón desde arriba; las hembras adultas son gris-marrón; y la coloración juvenil es café-marrón con puntos azules y negros es la zona ventral externa a mitad del tronco». También cuenta con perfiles genéticos que avalan que es ‘nueva’.

Desde el perfil de X (antes Twitter) del IES Castilla se explica que «el profesor de nuestro instituto Óscar Arribas, ha sido honrado por un equipo de zoólogos de la Academia de Ciencias de Rusia (San Petersburgo, Sochi y Grozny) con la dedicatoria de una nueva especie de lagartija descubierta por ellos: Darevskia arribasi sp. nov.». Los autores destacan que «la especie lleva el nombre del destacado herpetólogo Oscar Arribas, reconocido experto en el estudio de lagartos de roca y grupos afines de lagartos paleárticos». Gracias a su trabajo se pudieron separar estas lagartijas caucásicas de otras ya reconocidas para ‘abrir’ un nuevo género, el de las Darevskia.