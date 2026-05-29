El desconocido monte de Soria con pinos y robles majestuosos al que la ciudad dedica una calle, extraña también para la mayoría

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

No tiene la grandiosidad del Moncayo ni la de Urbión, pero posee la suficiente prestancia para que esté homenajeado en el callejero de Soria. Hablamos de un monte de la provincia, que tiene una calle en la capital. Ahora bien, ni el monte ni la calle son de común conocimiento por los sorianos, muchos de los cuales desconocen dónde está el monte en cuestión, situado a unos 32 kilómetros de la capital. Y otro tanto ocurre con la calle, entre la zona de San Pedro y El Calaverón.

La calle Monte Avieco se encuentra situada en la zona de la falda Norte del Castillo y transversal a la antigua San Miguel de Cabrejas. Se trata de una vía con casas y adosados en mayor número que bloques de pisos, en la que es fácil ver plantas, arbustos y pequeñas zonas verdes. Así pues, no es la calle Monte Avieco una zona desarbolada y sin materia verde, ya que la tiene al lado, en la ladera del Castillo. La hay, aunque obviamente en menor grado que el monte auténtico, porque éste es un vergel.

Robles, alguno majestuoso, pino albar y hayas se despliegan en un hermoso abanico. También pueden verse abedules y álamos en manchas dispersas, y acebos. Cobijan a un amplio guarderío de fauna, ya que el monte auténtico está integrado en la Reserva Regional de Caza de Urbión. Entre los montes de Utilidad Pública de la provincia de Soria el Avieco tiene el número de inscripción número 169 y se declara como predio proindiviso y comunero, al 50% cada una de las partes propietarias, Soria y los pueblos de su Tierra. “Se trata de un bien patrimonial de la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra Soria”, tal y como suscribe el libro Las nuevas calles de Soria, 1991-2005, de Miguel Moreno.

Según esta publicación, el deslinde y la descripción de la finca se aprobó el 20 de febrero de 1960. Alcanza una superficie de 591,2 hectáreas, con especie boscosa del quercus tozza, y cuyo aprovechamiento más conveniente del monte es la leña y los pastos, describe el libro. El punto más alto del monte Avieco es de 1.888 metros. Enclavado en Sotillo del Rincón, sus límites son los siguientes: al Norte, quintos de la Aranzana y la Chopera, de propiedad particular; al Este, el río Razoncillo y la dehesa privilegio de Sotillo; al Sur, esa misma dehesa de privilegio y terrenos del monte Razón (también de propiedad de Soria y los 150 Pueblos); y al Oeste, los quintos particulares Los Palancares y Los Cordeles.

El Avieco no es el único monte con nombre en la ciudad, donde también se homenajean con nombre de calle los montes Berrún, Toranzo o Claros.