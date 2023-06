Estrella Magán, la estrella del Viernes de Toros

Redacción Soria

Estrella Magán fue la única mujer alumna de la Escuela Taurina Domingo Ortega, dependiente de la Diputación de Toledo, y se ha convertido este Viernes de Toros en la gran protagonista del festejo matinal en el coso taurino soriano.

Apenas cuenta con 24 años y desde 2019 ya es novillera. La afición le viene de pequeñita cuando acompaña a su padre a las corridas de toros. "Desde que era muy pequeña, mi padre es muy aficionado a la tauromaquia y siempre le he acompañado a las corridas de toros", explicaba en declaraciones a medios locales.

La novillera toledana es una escena carnavalesca.M. T.

Cuando dijo que quería ser torera no la tomaron en serio, pero tuvieron que cumplir una promesa “siempre lo he dicho, pero no me hacían caso, hasta que en cuarto de la ESO me prometieron que me iban a llevar a la Escuela Taurina si sacaba una media de 8 en las notas así que lo cumplí y no les quedó otra”.

Magán ha sido la estrella del Viernes. Todos querían fotografiarse con ella. De Soria se lleva el cariño de los sanjuaneros y de la afición taurina. Ha toreado los novillos de la Cruz y San Pedro y El Rosel y San Blas. Ha cortado una oreja en el primero.