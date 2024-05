Cuadrilla de Santa Catalina, un bastón de mando muy esperado

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

A escasos días de recibir los toros que protagonizarán las fiestas de San Juan, es un buen momento para ir conociendo más a fondo a las parejas de jurados que serán los protagonistas durante estos días festivos.

Cuadrilla Santa Catalina (calle Real, 31), local del Ayuntamiento.

Jurados: Piedad Vargas Soria y José Antonio Vargas Hernández.

Secretarios: Blanca García Gómez y Alfonso Gómez Aguirre.

Cuatros: Daniel Llorente, Luis Vargas, Sergio Blasco y Óscar Jiménez.

Los jurados de la Cuadrilla de Santa Catalina continúan el recorrido para conocer, más a fondo, los alcaldes de barrio de estas fiestas de San Juan. Piedad Vargas explica: «Mi tío me lleva pidiendo ser jurado casi desde que tengo uso de razón». Se apuntaron para ser alcaldes de barrio en 2019 pero «estábamos dos parejas apuntadas y salió la otra». Después la pandemia provocó la cancelación de las fiestas y los «motivos personales» causaron que no pudieran retomar su idea hasta este año «y eso que desde el Ayuntamiento nos llamaron antes para que fuéramos jurados ya que la Cuadrilla de Santa Catalina estaba vacante. Pero no lo queríamos hacer deprisa y corriendo. Queríamos decidir nuestro momento y ha sido este año».

Los dos jurados destacan en señalar el Jueves La Saca como su día preferido por «la emoción y la adrenalina» de una jornada única. Sin embargo, explica Vargas, «el jurado ya comenta que seguramente el Domingo de Calderas, al vivirlo desde dentro, será también un día muy especial».

La decoración del local ha sido muy mimada. Y es que, explica Piedad, «al haber salido los últimos jurados de Santa Catalina a última hora, lo cierto es que el local necesitaba bastantea trabajo». Entre esta decoración, la jurada destaca la realización «de tres Picassos del mundo taurino, un espacio en el que hemos colocado pañuelos de diferentes cuadrillas, algunos que datan de los años 80, otro espacio dedicado a las peñas con banderines de distintos años y con el chaleco y el bastón de cuando mi tío fue presidente de la Poca Pena y otra pared con un mural que es un guiño a un mantón que me ha bordado mi madre».