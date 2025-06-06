Un Lavalenguas con toros «bastante peligrosos que van a responder»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Los 12 novillos que protagonizarán mañana por la tarde el festejo del Lavalenguas han hecho buenas migas con los mansos y han aprendido a ir juntos, pero eso no significa que no sean bravos, de hecho, lo son. Se trata de «un encaste duro, hechos para la calle y muy picantes», los define el presidente de la Asociación Amigos de La Saca, la encargada del encierro del ganado, a las 8.00 horas, para que ya en horario vespertino, a las 19.00 horas, vuelvan a salir a toda prisa a la cañada para regocijo de los sanjuaneros.

Raúl González asegura que «para la gente son muy bravos». Lo han demostrado esta semana «encarando» a todo aquel que se acercaba a conocerlos. «Marcan su terreno y son bastante peligrosos, van a responder», advierte el responsable de Amigos de La Saca, quien considera que «van a dar mucho juego».

Los erales se encuentran como el día que llegaron, similares de peso y en óptimas condiciones, con un buen «contacto de manseo». Algo muy importante, consideran los expertos, para poder «trabajar» con ellos. Sobre todo porque hay que pensar que estos animales todavía tienen una cita más con los sanjuaneros en el monte la próxima semana en La Compra, y deberán estar en forma para el 26 de junio en La Saca.

La comitiva oficial del Lavalenguas con jurados, cuadrillas y autoridades saldrá mañana de la plaza Mayor de Soria a las 18.00 horas, como marca la tradición. No obstante, el servicio de autobús permanecerá activo ininterrumpidamente desde las 7.00 a las 1.00 horas, con salida desde la avenida Valladolid y llegada frente a la casa del Guarda, y viceversa.

El servicio de baños truck sanitarios, de pago, estará abierto de 7.00 a 23.00 horas, el mismo horario que el guarda cascos para quien acuda en moto. Asimismo, el punto violeta estará activo en el monte Valonsadero de 12.00 a 23.00 horas y de 00.00 horas a 5.00 en la plaza Mariano Granados. La verbena esta noche será en la plaza Mayor, a cargo de Saudade.

Por su parte, la Cruz Roja volverá a velar por los sanjuaneros un año más en el monte. Movilizará a una treintena de efectivos, desde las 8.00 horas hasta las 22.00, y dispone de varias ambulancia de soporte vital básico y avanzado, una enfermería móvil equipada con el material de clínica avanzada, un puesto sanitario con material de soporte vital avanzado en la zona anterior a los chiringuitos, vehículos todo terreno 4x4, tipo VIR de apoyo para Cañada Honda y tiendas de campaña logística para atender a pacientes con cuatro a ocho camillas de diagnóstico. Todo ello sumado a un puesto de mando móvil con equipos de telecomunicaciones que se encarga de la organización de todo el operativo.