El Lavalenguas lleva San Juan a Valonsadero, las fotos de la mañana

Valonsadero ya es una fiesta con la celebración del Lavalenguas de San Juan 2025. Cientos de sorianos y forasteros han madrugado para vivir la celebración desde primera hora de la mañana, disfrutando del encierro y comenzando con un gran ambiente un festejo que se prevé multitudinario y del que ya dan cuenta estas fotos. El tiempo, que prevé alcanzar los 25 grados y con sol, invita a acudir a este monte tan simbólico.

El primero de los actos, el encierro de los toros desde las 8.00 horas, ha brindado una edición rápida y tranquila frente a la de otros años. Los erales han tardado menos de un cuarto de hora en acabar en los corrales de Cañada Honda guiados por los caballistas de Amigos de La Saca. La única incidencia vista ha sido la necesidad de cambiar a una de las reses (Castellano, número 29), con un cuerno roto y que por tanto no podrá salir en la suelta de la tarde ni el Jueves La Saca. Por el momento transmiten buenas sensaciones.

Aunque esta tarde se celebrará el Lavalenguas propiamente dicho con la suelta de los toros, desde primera hora las dulzainas y tamboriles, algunas carreras y la animación en los chiringuitos han preludiado un gran día dentro de las previas de las fiestas de San Juan 2025. Para las 18.00 horas, la salida de la comitiva oficial marcará el inicio del momento más esperado en Cañada Honda, para el que se prevén miles de personas.