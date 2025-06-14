Un centro infantil de Soria 'adelanta' los Sanjuanes

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Con el desfile de su particular Domingo de Calderas el centro infantil Gloria Fuertes, gestionado por la empresa Los Nenes 2.0, cerró una semana dedicada a las Fiestas de San Juan, un proyecto con el que la escuela pretende que los alumnos “conozcan desde la cuna los usos y costumbres de los Sanjuanes”. Lo explica su directora, Natalia García García, quien constata que se trata de un proyecto “muy querido e ilusionante tanto para el equipo como para los niños y los padres que presentamos a través del juego, ya que les explicamos el significado de cada día, las actividades que se realizan, las cuadrillas, las peñas...".

Lo cierto es que la escuela es pionera en la provincia en acercar a los más pequeños las tradiciones sanjuaneras, dado que lleva organizando esta iniciativa 12 años. “Los niños vienen con sus pañuelos sanjuaneros y disfrutan de todos los actos que celebramos”, sostiene García, quien considera que “es importante que desde pequeños tengan este primer contacto con las fiestas de manera divertida”.

Desde el lunes el centro infantil luce festivo con farolillos multicolores, pañuelos sanjuaneros de peñas y cuadrillas, cachirulos y música sanjuanera, para que los pequeños canten y bailen. Además, han participado en la decoración de la escuela, que este año como novedad se ha transformado el salón central en la Dehesa con el Árbol de la Música, dispuesto con luces de colores e incluso con el templete para los músicos.

El martes tuvo lugar la lectura del Pregón de fiestas. "Un momento muy emocionante para los niños que culminamos, después, bailando sanjuaneras y conociendo un poco más de los usos y costumbres de las Fiestas de San Juan", asegura la directora del centro.

Y el miércoles tocó celebrar el Lunes de Bailas, mientras que el jueves se dedicó al Sábado Agés: “La pieza subastada más valorada fue la bandeja de gusanitos. Todos los pequeños pujaron porque todos querían”.

Aunque el proyecto arrancó el lunes, lo cierto es que fue ayer cuando los niños vivieron uno de los momentos más especiales de las Fiestas para la mayoría de los sorianos y sanjuaneros: el Domingo de Calderas. Porque las instalaciones del centro infantil permiten realizar este tipo de iniciativas con los jardines del exterior. Así, a partir de las 13.00 horas y ante la atenta mirada de sus progenitores, los niños se presentaron ataviados con los trajes típicos de piñorro y piñorra, de peñistas y sanjuaneros para participar en un desfile de la Cuadrilla de Los Nenes en la que portaron su particular caldera de la ‘Cuadrilla Los Nenes’. Tras este emotivo acto al que acudieron Jurados de este año y anteriores, peñistas, representantes del Ayuntamiento y, por supuesto, familiares de los pequeños protagonistas, se dio por finalizado este bonito proyecto con un aperitivo para los presentes.

Lo que más les ha gustado de estos días es la música, ya que las sanjuaneras no han parado de sonar: “Les encanta bailar y cantar”.