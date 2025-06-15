Heraldo-Diario de Soria

Las imágenes de la Compra 2025: mucho ambiente en Valonsadero y encierro en varios intentos (I)

La Comprilla ha permitido en la mañana de este domingo disfrutar de toros, caballos y caballistas en el tradicional encierro

Emoción en la Comprilla con una Cañada Honda muy madrugadora.

Emoción en la Comprilla con una Cañada Honda muy madrugadora.MonteseguroFoto

Heraldo-Diario de Soria
Soria

La jornada de la Compra está dejando en Valonsadero mucho ambiente en una mañana con varios intentos de encierro de los toros. No le ha faltado emoción a la Comprilla y al final el último toro ha tenido que ser subido en camión a los corrales. 

