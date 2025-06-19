Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan de Soria tienen muchas singularidades y una es la de las 12 cuadrillas, los 12 corazones que mantienen el pulso festivo en los barrios de la ciudad. Ya sea en las celebraciones iniciáticas del Catapán, en la recogida de las tajadas, en la subasta del Sábado Agés o en los preparativos del Domingo de Calderas, los locales de las cuadrillas son esencia pura de la ciudad.

Para no perderte nada en las fiestas de San Juan de 2025, hemos preparado un mapa interactivo en el que puedes consultar dónde está cada cuadrilla de las fiestas. Además, pulsando sobre cada una de ellas podrás ver quiénes son los jurados para este año.

Este es el mapa con las direcciones y los alcaldes de barrio de cada cuadrilla de San Juan 2025: