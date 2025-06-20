La Fundación Franz Weber critica que en Soria se organicen “encierros infantiles”

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Franz Weber ha pedido este viernes la incondicional suspensión de los actos taurinos dirigidos a un público infantil que promueve una peña taurina en colaboración con el Ayuntamiento de Soria para el día 21.

Los naturalistas sospechan que este tipo de actividades no se ajusta al Reglamento de espectáculos taurinos de carácter autonómico, ya que no se podría encuadrar en un encierro o en una suelta de reses al dirigirse únicamente a un público conformado por personas menores de edad.

Así, advierten que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas señaló hasta en dos ocasiones la necesidad de alejar a niñas, niños y adolescentes de la violencia producida sobre animales, en 2018 de forma específica sobre tauromaquia a España, y en 2023 de forma genérica a todos los Estados parte a través del ‘Comentario General nº26’.

Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, señala: “Nos preocupa la generalización de estos actos por su interés en adoctrinar a las personas menores de edad en las supuestas bondades de la tauromaquia. No es extraño que además de estas convocatorias, algunas familias lleven a los pequeños de la casa a contemplar tentaderos, novilladas o corridas de toros durante el mismo año.”

“Se banaliza el sufrimiento animal con comentarios de refuerzo positivo sobre la participación directa de estos niños, contribuyendo a normalizar algo que no lo es: ningún menor debería estar expuesto a estas situaciones por su posterior impacto psicosocial y moral en su desarrollo.”

El Ayuntamiento de Soria debería aclarar los términos de su apoyo, ya que se encuentra fuera del consenso científico internacional al respecto de la exposición de niñas, niños y adolescentes a la violencia.

Incluso tratándose de simulaciones, la tauromaquia dirigida a estos grupos vulnerables contribuye a insensibilizar y “trivializar” el posterior sufrimiento de los animales por motivos culturales, sociales, tradicionales o políticos.

Tras el Lavalenguas o eventos como La Compra, la infancia y adolescencia de Soria está recibiendo “inputs” sobre lo positivo que es ejercer violencia sobre animales como parte de una programación festiva.

La Asociación Cultural Taurina Soriana de Encierros organiza para el sábado 21 dos encierros urbanos para público adulto y lo que denomina "trashumancia infantil" en la plaza de toros, consistente en suelta de becerras mansas. Organiza también una comida para los socios y un concierto flamenco.