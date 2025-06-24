Soria amplía el servicio de limpieza en las fiestas de San Juan con 70 trabajadores más

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan de Soria son días de alegría y color, pero en una cara menos amable también los son de basura. Para compensarlo la ciudad incrementará su personal de limpieza en 70 personas más, de forma que las calles puedan presentar un aspecto decente tras la algarabía festiva.

El Ayuntamiento de Soria ha ampliado el número de trabajadores del servicio de limpieza para estas fiestas de San Juan, que comenzarán este miércoles, y un total de 70 trabajadores se incorporarán a estas labores, lo que supone un incremento de un 75% todos y cada uno de los días festivos, respecto a un día normal.

Cada mañana se realiza barrido manual, barrido mecánico y baldeo, de todas las zonas más conflictivas, empezando desde la plaza Mayor, plaza de toros y zona de ferias, informa Ical.

La concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, repasó el dispositivo de San Juan 2025 que refuerza prestaciones esenciales como el transporte y la limpieza y que cuenta con la implicación de decenas de personas tanto trabajadores municipales, como empleados de las firmas adjudicatarias, como de otras administraciones, sanitarios, y agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

La concejala recordó algunos de los servicios que comienzan por el transporte a Valonsadero en autobús el Jueves La Saca desde las de la 7.00 de la mañana al igual que el servicio guarda cascos y el truck sanitario (el camión de los baños)

“Este servicio ha tenido una gran demanda con más de 5.000 usuarios en el Lavalenguas y más de 3.500 tanto en La Compra como en el Desencajonamiento”, repasó para recordar que los viajes concluirán a las 16.00.

También se refuerza el transporte urbano con la línea circular, según la edil, quien aconsejó revisar las paradas ya que se comenzará sobre las 08.20 pero, por ejemplo, el Viernes de Toros a petición de los propios trabajadores para realizar la ruta de una forma más ágil se retira la parada junto a la plaza de toros. También se implementa el servicio de búho hasta las 5.00 horas.

Los baños y urinarios portátiles se distribuirán en toda la ciudad incluyendo zonas nuevas como la calle Alberca a petición de los vecinos y el camión se desplazará de Valonsadero a la calle Mesta hasta el domingo de 9.00 a 3.00 horas.

La concejala también se refirió al punto violeta que se ubicará el Jueves en el monte de 8.00 a 11.30 horas y posteriormente todas las noches en Mariano Granados de 0.00 a 5.00. El Viernes de Toros se adelantará la instalación por la tarde desde las 18.00 horas.

La concejala también se refirió al recorrido de La Saca y el trabajo del almacén municipal durante las semanas previas con la colocación del vallado y la sustitución de 240 botellas metálicas donde se colocan los tablones, 300 de los cuales se han cambiado también. Igualmente, se ha reforzado alguna zona con valla metálica en el recorrido en el monte y en la zona del descansadero hasta Trainsa.