Qué es La Saca de Soria: los motivos por los que tienes que vivirla una vez en la vida

Minutos antes de las doce de la mañana del jueves posterior al 24 de junio el corazón de los sorianos sube a los 100 latidos por minuto. En los corrales de Cañada Honda del Monte Valonsadero se revuelven doce novillos a la espera de que se abra la puerta que libera a los astados y comience La Saca.

Un festejo singular y único que los habitantes de Soria viven con intensidad en el que se unen adrenalina, diversión, tradición e historia y que es el acto central de las Fiestas de San Juan, declaradas de Interés Turístico Nacional.

La Saca es una traída de ganado bravo que camina suelto arropado de personas a pie y a caballo desde los corrales del monte hasta la plaza de toros de la capital, unos 10,5 kilómetros. El trayecto dura aproximadamente unas cinco horas, se realiza en tres tramos, lo que facilita el descanso de los toros y participantes. Se realiza a través de una cañada agraria a excepción de los últimos kilómetros que discurre por las calles de la ciudad.

La Saca comienza a las 12 horas en los corrales de Cañada Honda de Valonsadero donde se dan cita más de 20.000 personas deseosas de ver la salida. El lanzamiento de tres cohetes anuncia la apertura de la puerta de los corrales donde se agolpa una multitud de sanjuaneros que cuando se abre se apartan para hacer camino a los toros que salen a la carrera. Ahí comienza la adrenalina.

Cientos de sanjuaneros corren detrás de la manada y escasos metros se incorporan los caballistas para dirigirse al paraje de la Vega de San Millán, dentro del monte.

Este es el primer tramo, el más emocionante y el que deja la mejor estampa que pone los pelos de punta: los novillos al trote atravesando el impresionante espacio natural de Valonsadero.

En el segundo tramo los caballistas conducen los toros hasta el Descansadero del Pinarcillo y el tercero comienza desde esta parada hasta la plaza de toros en la ciudad.

El objetivo es que lleguen los 12 toros a la ciudad, algo poco probable, porque los novillos se dispersan en el trayecto, sobre todo en la entrada a la ciudad, lo que obliga a reconducirlos al camino, una ardua labor que se prolonga durante horas. Los que se pierden son recogidos en vehículos o sacrificados.

La Saca tiene historia. Data del siglo XVI, más concretamente en el año 1574 cuando se oficializan las corridas de toros. Los cabañeros del antiguo pueblo (ahora barrio) de Las Casas eran los encargados de conducir el ganado bravo, que se criaba en Valonsadero, hasta la ciudad donde se lidiaban en plazas de toros improvisadas.

Fue en 1914 cuando La Saca entró a formar parte de las Fiestas de San Juan, que se celebran durante cinco días, y que cumplen con el ritual de la compra, sacrificio y reparto del toro entre los vecinos.

Para participar de la fiesta la ciudad se divide en 12 cuadrillas, al frente de las que hay un alcalde de barrio o jurado, encargado de organizar las fiestas, que son las antiguas parroquias o colaciones en las que se distribuyó la Soria medieval durante su repoblación.

Los 12 toros que se traen en La Saca correspondían a esas 12 cuadrillas. Con los años, el aumento de población y los cambios de reglamentos taurinos, la fiesta se ha ido adaptando a los tiempos y los novillos que participan en La Saca no son los que se lidian cuya carne se repartía entre los vecinos hasta no hace muchos años (bien entrada la mitad del siglo XX), pero los sorianos son fieles a la tradición y a los usos y costumbres rememorando el rito sanjuanero.

Por todo ello y con la diversión asegurada es recomendable vivir una vez en la vida La Saca en Soria.