Odas a los Jurados en la Plaza Mayor de Soria, así han sido recibidos en el Ayuntamiento (fotos)
Ahora sí que sí, las Fiestas de San Juan 2025 echan a andar y los jurados han sido recibidos en el Ayuntamiento de Soria ataviados en sus vestidos de gala, han llegado a la Plaza Mayor en vehículos antiguos, incluso alguno en motoreta. Odas y vítores de los integrantes de las cuadrillas para recibirles con un ambiente totalmente festivo por las calles de la ciudad
Miércoles del Pregón de las fiestas de San Juan de Soria, la pasión y la alegría ya inunda la ciudad de Soria, sin embargo, un desfile elegante y emotivo trae a los jurados al Ayuntamiento en los instantes previos al Pregón: la recepción oficial de los Jurados en la Plaza Mayor. Durante la mañana fueron recibidos en un homenaje por parte de Diputación
Este evento, donde los Jurados, ataviados con sus mejores galas, son recibidos por la ciudad con un ambiente festivo y vibrante abarrota la Plaza Mayor y la llena de música, alegría y colorido.
Recibimiento a los Jurados por los San Juanes 2025
