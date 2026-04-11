Concurso y chocolatada en la semana cultural de la Ilusión

Concurso de dibujo y chocolatada para los más pequeñosMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Peña Ilusión celebra su Semana Cultural 2026, una programación que combina creación literaria, fotografía histórica, arte infantil, música tradicional y convivencia intergeneracional. Bajo el lema Tras la fiesta total, llega la cultura total, la peña refuerza así su compromiso con la dimensión cultural de las fiestas y con el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia entre sus socios. Ayer se celebró un concurso de dibujo para los más pequeños, y el ganador ilustrará la portada del cancionero de la peña y otros trabajos serán seleccionados para el interior. La jornada concluyó con chocolatada.

La semana cultural empezó con una exposición 'Por una Ilusión de Mil Años'. La muestra recorre los primeros años de la Peña Ilusión, y puede visitarse hasta el 10 de abril en la galería exterior del IES Antonio Machado,