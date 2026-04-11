Concurso y chocolatada en la semana cultural de la Ilusión

La Peña Ilusión celebra su Semana Cultural 2026, una programación que combina creación literaria, fotografía histórica, arte infantil, música tradicional y convivencia intergeneracional. Bajo el lema Tras la fiesta total, llega la cultura total,la peña refuerza así su compromiso con la dimensión cultural de las fiestas y con el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia entre sus socios. Ayer se celebró un concurso de dibujo para los más pequeños, y el ganador ilustrará la portada del cancionero de la peña y otros trabajos serán seleccionados para el interior. La jornada concluyó con chocolatada.