Polémica en los carteles de San Juan de Soria: una obra es calcada a otra presentada en 2022

A la izquierda, el cartel de 2022 y a la derecha el de 2026. Dos obras prácticamente clavadas.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Polémica en los carteles finalistas de las fiestas de San Juan 2026. La obra 'Fiesta y color', que será una de las cuatro obras que podrán elegir los sorianos para ser la imagen de los sanjuanes, es clavada a un cartel presentado en el año 2022, que entonces se denominaba 'Tradición', y que no pasó el corte de la final.

La composición es prácticamente calcada. El cartel del año 2022 aparece un poco más degradado pero la plaza de toros, el caballista, los peñistas, los toros y el torero son prácticamente idénticos, como se puede comprobar en ambas imágenes.

Obra presentada en el año 2022 con el título 'Tradición'HDS

Tal es así que la ermita de San Saturio también aparece al final de la imagen en ambas obras, al igual que las rosas de abajo y el escudo de la ciudad de Soria, en la misma zona del cartel. La única variación son los fuegos artificiales en la parte superior de la obra de 2026 que no salen en la de 2022.

La polémica está servida y es más que probable que la organización retire la obra 'Fiesta y color' porque las bases del concurso de los carteles de las fiestas de San Juan son muy claras.

En su artículo 10 se especifica que "los trabajos que se presenten a concurso habrán de ser originales e inéditos" y además, por si esto no fuera suficiente para delimitar contenidos, "no habrán sido presentados en otros concursos y, en cualquier caso, no supondrán en todo o en parte (por mínima que esta sea), copia de obras propias publicadas en cualquier soporte, tiempo y medio de comunicación (incluidas las redes sociales) o plagio de las de otros artistas..."

Cartel finalista de este 2026, 'Fiesta y color'HDS

Ya a primera vista no hay duda de que ambas obras son prácticamente idénticas. Ya se conoce que la autoría de los ganadores no se desvela hasta el mismo día de la elección del cartel, por lo que ahora mismo se desconoce si el autor de la obra de 2022 es el mismo de la de 2026. Lo que parece claro es que el cartel de este año que ha sido finalista tiene los minutos contados.