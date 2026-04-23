La cuadrilla de San Juan consigue sus jurados sobre la bocina

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La cuadrilla de San Juan acaba de presentar a sus jurados: José María Alonso Utrilla y Pilar Aranda Aranda. Una presentación que se realiza prácticamente sobre la bocina ya que quedan escasas horas para el Nombramiento, este sábado, y poco más de una semana para el Catapán, la asamblea vecinal donde los oriundos del barrio deben decir 'sí' a las fiestas de San Juan.

Toman el cargo "asustados porque quedan muy pocos días", indica Pilar Aranda, a escasos minutos de hacerse la foto a las puertas de la cuadrilla. Sin embargo, explica la concejala Ana Alegre, "están contentos e ilusionados y el Ayuntamiento y los jurados de este año vamos a ayudarles en todo lo que necesiten". Así ha pasado otras veces. Hay que recordar que en 2023 los jurados de la cuadrilla de Santa Catalina dieron el paso adelante cuando quedaban pocas horas para celebrarse el Catapán.

Como curiosidad, apunta Pilar Aranda, "este año, celebramos nuestras Bodas de Oro el día del Lavalenguas". 50 años que van a celebrar portando el bastón de mando. No en vano, ser jurados es una ilusión que tenían "mi marido más que yo", destaca Pilar que explica que hace tres o cuatro años se apuntaron como jurados para la cuadrilla de San Esteban, sin embargo, "había cuatro parejas apuntadas y, al final, no pudimos optar porque no éramos nacidos en Soria". También, continúa, "hemos sido cuatros" en la cuadrilla de La Mayor conociendo desde dentro el funcionamiento de una cuadrilla y lo importante que es contar con una buena red de colaboradores.

Precisamente este es uno de los aspectos que más "asustada" tiene a Pilar ya que, insiste aún con la emoción de haber dado el paso adelante, "quedan muy pocos días y hay gente a la que he llamado y ya está comprometida con otras cuadrillas". Sin embargo, durante el encuentro que tuvo la pareja con Ana Alegre y Javier Antón ambos les facilitaron "números de músicos, proveedores...".

De la misma forma, los jurados entrantes también les han tendido una mano. Así lo indica Noelia María Delso, portavoz de este año. "Todo el trabajo que podamos facilitarles, ahí va a estar. Todos los presupuestos, información necesaria... Que no se preocupen". Además, se da la circunstancia de que "son mis alumnos en las Aulas de la Tercera Edad" así que hay un cariño especial.

Ahora, tras completar las doce cuadrillas, la nueva jurada de San Juan destaca que "quienes tienen que responder también son los vecinos y entrar en fiestas".