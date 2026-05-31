Desencajonamiento: 18 denuncias a la Ley de Seguridad Vial, 1 a la Ley de Montes y 2 delitos de alcoholemia

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Desencajonamiento es el punto de partida de los prefestejos sanjuaneros en Cañada Honda. Miles de sorianos celebraron en el monte, en una jornada con tormentas débiles y calor, la llegada de los toros primero a la plaza y luego en los corrales con algunas bajas en los astados.

Y ya hay balance provisional para el Desencajonamiento, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno. La Guardia Civil desplegó desde las 06:00 horas un operativo formado por 87 componentes del Cuerpo de distintas especialidades. El dispositivo realizó labores de prevención, presencia continuada y controles de seguridad ciudadana y vial.

Hasta el momento, la Benemérita ha formulado 1 denuncia a la Ley de Montes por circulación no autorizada y 18 denuncias a la Ley de Seguridad Vial, 4 de ellas por alcoholemia. Además, se han instruido diligencias por 2 delitos de alcoholemia.

Por su parte, Cruz Roja realizó 21 atenciones sanitarias durante el Desencajonamiento. De ellas, 3 precisaron traslado al hospital. No se registraron heridos por contacto directo con novillos.

Las principales dolencias atendidas fueron heridas y esguinces, 5 casos en cada apartado; traumatismos, 3; desmayos, 2; hemorragias, 2; y otras dolencias, 4. No hubo fracturas, golpes de calor, contusiones, quemaduras, luxaciones ni picaduras.