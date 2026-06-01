Un novillo cojo será sustituido por otro sobrero en Valonsadero: segunda baja en los astados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El primer día uno de los novillos no pudo aguantar el viaje desde Brihuega (Guadalajara) hasta Soria para el Desencajonamiento, y apareció muerto en el camión. Fue la primera baja de los astados que protagonizarán el festejo de La Saca. Pero hay una segunda baja. la de otro astado que está cojo, según ha confirmado el presidente de la Asociación de Amigos de La Saca, Raúl González, de forma que el ganadero tendrá que aportar dos sobreros para sustituirlos.

"Durante el Desencajonamiento ya nos dimos cuenta de que otro novillo cojeaba. Estas cosas pueden ocurrir porque el embarque y el traslado son operaciones de alto riesgo. Los animales se golpean entre ellos, se dan golpes en el interior del camión...", ha explicado Martínez

Además, ha señalado que hay otros tres astados "renqueantes" tras ser embarcados, aunque confía en que "se puedan estabilizar estos días en Valonsadero". "Vamos a ver lo que pasa en el Lavalenguas pero no debería ir a más".

Hay que recordar que además de los toros de La Saca, en los del Viernes de Toros que fueron desembarcados el sábado a primera hora de la mañana, también se registró una baja. Y es que no hubo forma de subir a los camiones a uno de los astados.

Mientras tanto, todos los ojos están puestos ya en el multitudinario festejo del Lavalenguas que tendrá lugar este sábado en Valonsadero.