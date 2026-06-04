Los taxistas de Soria lanzan la campaña Sanjuanea en taxi para ir al monte Valonsadero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La profesionales de la Asociación Provincial de Autotaxis y Autoturismos de Soria de la capital ponen en marcha un año más la campaña Sanjuanea en taxi, una iniciativa dirigida a facilitar los desplazamientos hasta el monte Valonsadero durante los actos de las fiestas de San Juan y fomentar así una movilidad más segura y sostenible. Así lo ha avanzado FOES, patronal soriana que engloba a la asociación de taxis.

La campaña se prolongará durante todas las jornadas festivas sanjuaneras que se desarrollan en Valonsadero: Lavalenguas, La Compra y el Jueves La Saca.

A través de este servicio especial, los taxistas asociados ofrecen viajes entre Soria y el monte a un precio cerrado de 30 euros por vehículo y trayecto. El objetivo es reducir el uso del coche particular en los días de mayor afluencia de público, contribuyendo así a minimizar los problemas de tráfico, descongestionando el trayecto y evitando riesgos en la carretera. Además, se pretende así proteger el entorno natural del monte.

Los taxis realizarán el recorrido entre la capital y la Casa del Guarda, punto donde también estará habilitada la parada de regreso hacia Soria. El servicio funcionará de forma ininterrumpida durante toda la jornada.

Los usuarios podrán coger los vehículos en las paradas habituales de la ciudad. Para agilizar la operativa y garantizar el mejor funcionamiento posible del dispositivo, no se atenderán reservas ni solicitudes telefónicas o a través de Radiotaxi, por lo que será necesario acudir directamente a las paradas habilitadas y utilizar el primer vehículo disponible, advierte el colectivo.

Desde la Asociación Provincial de Autotaxis y Autoturismos de Soria recuerdan además que el servicio urbano de taxi continuará funcionando con normalidad durante toda la jornada. Los profesionales asociados agradecen de antemano la colaboración y comprensión de los usuarios en los momentos de mayor demanda, incidiendo en que se hará todo lo posible por ofrecer un servicio ágil y eficiente, adaptado a las condiciones del tráfico y al propio desarrollo de los eventos.

La Asociación, desde su constitución en 1992, es una de las 46 asociaciones que forman parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). Asimismo es miembro de la Federación de Taxistas de Castilla y León (FecylTaxi).