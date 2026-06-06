Campaña desde el Lavalenguas para reclamar el «máximo respeto» al toro en el monte en los festejos de San Juan

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria lanza este sábado, con motivo del Lavalenguas, una campaña con carteles informativos colocados en diferentes lugares de Valonsadero con el objetivo de reclamar a los sanjuaneros «el máximo respeto al toro» durante la celebración de los festejos. Así se desprende de la reunión mantenida entre responsables del Ayuntamiento, con el alcalde, Javier Antón a la cabeza, y representantes de la Asociación Amigos de la Saca.

Este sábado «tiene lugar uno de los días complicados en Valonsadero», indica Alegre con el traslado de «cantidad de personas al monte para participar en el Lavalenguas». Por este motivo, la edil hizo un llamamiento «a la sensatez para garantizar el disfrute de todos». En este sentido, el Consistorio va a colocar varios carteles informativos en lugares estratégicos de Cañada Honda con el siguiente texto ‘Respeta el festejo y sus normas. Decreto 14/1999 de 8 de febrero. Normativa: decreto 14/1999 de 14 de febrero de la Comunidad Autónoma de Castilla y León’.

Un llamamiento de respeto hacia los animales, que siempre se ha realizado, pero que cobra ahora un mayor impacto con estos carteles coincidiendo con las declaraciones realizadas por el Partido Animalista PACMA, que ha puesto el foco en las fiestas de San Juan apuntando que el Desencajonamiento, el Lavalenguas, La Compra y La Saca «representan una forma de explotación animal incompatible con la sensibilidad social actual».

Hoy en el monte la máxima autoridad será, precisamente, la concejala de Festejos del Ayuntamiento, Ana Alegre como presidenta del festejo taurino tradicional. Junto a ella, también hay un delegado de autoridad y los veterinarios.

Junto al respeto a los novillos, Alegre también recordó que el óptimo desarrollo del festejo corre a cargo de los integrantes de la Asociación de Amigos de la Saca. Todos ellos estarán identificados por una camiseta con la palabra ‘organización’ para que «nadie tenga ninguna duda». Por ello, «pedimos a los sanjuaneros que también respeten su trabajo y sus indicaciones» a la vez que quiso poner «en valor» su labor «porque a veces no somos conscientes del trabajo que realizan». De hecho, «van a hacer todo lo posible para que todos disfrutemos del Lavalenguas y el festejo se desarrolle de la mejor manera».

Precisamente este viernes desembarcaron en la pradera de Cañada Honda dos nuevos inquilinos: Esvinagrado y Enfermero. Son los dos erales que sustituyen a las dos bajas producidas días antes. La primera, durante el Desencajonamiento, con la muerte de uno de los novillos en el traslado hasta Soria, y la segunda tras la lesión de uno de los animales. Ahora el monte ha contado ya en la pradera con los 12 novillos de cara al encierro, el denominado Lavalengüillas. Por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el tradicional sorteo en el que los jurados elegirán un toro del monte que lleva parejo a modo de lote uno de la plaza.

Plaza de toros

Por otra parte, la concejala de Festejos quiso hacer un llamamiento a la tranquilidad tras el recurso presentado a la adjudicación del contrato de la gestión de la plaza de toros. «Se presentaron dos empresas a la licitación. El contrato se ha adjudicado a Tauroemoción y ha presentado un recurso la otra empresa licitadora al no estar de acuerdo con la baremación», apunta Alegre que añade que «nada tiene que ver este procedimiento al desarrollo de los festejos del Lavalenguas o la Compra».

Además, continúa, el Tarcyl (Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León) «dispone ahora de cinco días para resolver esta reclamación». Pero, si mientras tanto «tenemos conocimiento a nuestro favor de la resolución de los recursos interpuestos contra el pliego, uno de ellos por Vox, pero que no paralizan el procedimiento, solicitaremos medidas cautelares para poder seguir con la adjudicación». En caso contrario, «habría que esperar cinco días para conocer la resolución».