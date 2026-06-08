Así quedan los lotes de toros de cada cuadrilla para San Juan 2026

Uno de los toros se dispone a salir de los corrales a Cañada Honda en la celebración del Lavalenguas.MARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El reciente Lavalenguas dejó alegría, sucesos, carreras, diversión... y certidumbre. Las 12 cuadrillas de las fiestas de San Juan de Soria ya conocen sus pares de toros para las celebraciones. Tras restituirse dos reses a Valonsadero el pasado viernes, volvían a ser 12 en el monte y otras tantas en el coso de San Benito. El sábado tocó un reparto que marcará el desarrollo del Jueves La Saca y el Viernes de Toros.

Entre las curiosidades, Santa Catalina se quedó a uno de los 'nuevos' en la manada (Esvinagrado) y Santiago al otro (Enfermero); el más perezoso de la mañana, que completó el encierro en camión (Enfurruñado) representará a la Cuadrilla de La Mayor; y el de Santo Tomé, San Clemente y San Martín (Costurito) quizás no sea 'el más chiquitín' como dice la sanjuanera, pero sí fue el más reticente a salir en la tarde del Lavalenguas.

Aún queda la celebración de La Compra este domingo día 14 para poder interactuar con ellos antes de la gran cita. Será el jueves 25 de junio cuando La Saca mida a las primeras 12 reses desde Valonsadero, y el viernes 26 cuando se haga lo propio en la plaza de toros de Soria con la docena restante.