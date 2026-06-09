La Fundación Franz Weber critica la presencia de Carlos Martínez en el encierro del Lavalenguas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Franz Weber critica la presencia del secretario del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, exalcalde de Soria y portavoz parlamentario del PSOE en las Cortes regionales, durante los encierros del Lavalenguas el pasado 6 de junio, "en una posición de poder: en una de las barreras del recinto".

"Mientras Martínez contemplaba a los bóvidos, uno de ellos se reventó el hocico contra la protección, sangrando por el hocico, algo que al diputado autonómico no pareció preocupar mucho", señala el comunicado de la Fundación Franz Weber, sobre el desarrollo del festejo en el que el exalcalde estuvo presente.

FFW recuerda las denuncias realizadas en ejercicios anteriores, por la participación directa de personas menores de edad y su presencia en zonas de riesgo para su integridad física, además de los golpes que recibían los animales, "incluso con sombrillas".

"Que el Lavalenguas se ha convertido en un macrobotellón de mañana y tarde no es algo ajeno a la ciudadanía, dado que los asistentes beben y aprovechan el campo abierto con los toros para exponerse a cualquier incidencia", sostienen los defensores de los animales, añadiendo que esta edición finalizó con una cornada grave y decenas de intervenciones sanitarias, además de las alcoholemias positivas.

Para los naturalistas la presencia de Carlos Martínez refuerza "una posición radicalmente errada del Partido Socialista, el aval a que menores presencien violencia sobre animales y personas, aceptando que determinadas prácticas son aceptables por motivos sociales, culturales o incluso políticos".

La Fundación señala que "estos pseudoencierros suponen un desafío normativo evidente en Castilla y León, al no existir un control real del marco regulador. El reglamento de espectáculos taurinos populares de la comunidad no parece aplicarse".

Y recuerdan el artículo 10 e) de este reglamento de 1999 que indica que “se prohíbe la participación activa en estos festejos a los menores de edad, a personas que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental, y a aquellas personas que por su condición física o psíquica puedan correr un excesivo peligro o que con su comportamiento puedan provocar situaciones de riesgo.”

El artículo 19 a) del mismo documento señala: "En todos los espectáculos taurinos populares queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses".