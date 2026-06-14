Encierro de la Compra 2026 largo y peligroso: ojo a la suelta de los toros esta tarde

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El encierro de la jornada de la Compra, último festejo pre sanjuanero que tiene lugar antes de las Fiestas de San Juan, en Soria, fue muchas cosas, pero sobre todo una: complicado y a veces hasta peligroso. Nada menos que tres horas se ha tardado en meter a los toros en los corrales de Cañada Honda en la denominada Comprilla, celebrada esta mañana en el monte Valonsadero en una jornada en la que, de momento, respeta el tiempo. Sólo había que ver cómo estaba el monte, con muchas personas en los corrales y aledaños para ver en directo la entrada de los toros a cargo de los caballistas de la Asociación de Amigos de la Saca. Y otras muchas tomando posiciones para pasar el día en el monte, en espera, esta tarde, de la Compra. Tres de los 12 toros no entraron a los corrales y se han quedado en los de abajo y todos ellos presentan un denominador común: fuerza y genio, por lo que habrá que tener cuidado esta tarde en el monte.

La Comprilla comenzó a la hora marcada, las 8 de la mañana, y tres minutos más tarde ya estaban los tres primeros toros en el primer corral, los números 14, 15 y 28. Quien pensara entonces que todo iba a ser pan comido se equivocaba. Bien lo barruntaban algunos caballistas que ya en el anterior festejo, en el Lavalenguas, dieron cuenta del carácter de los toros de este 2026. Poco amables por decir algo y con bastante ánimo de embestir. Un total de 40 caballistas comenzaron la faena de subir los toros desde la pradera hasta arriba, a corrales.

Uno de los toros poco después de entrar.J.I.A.

Minutos más tarde hacían su entrada a la plaza previa al corral otros cuatro astados, los números 24, 68, 43 y 6, antes de ser enchiquerados. Tarea nada fácil que se prolongó lo suyo. Elogios para los caballistas y comentarios como éste para los que serán protagonistas de la Saca 2026: “Poco hermanados parecen”. Los infructuosos intentos de meter a dos de estos toros a corrales derivaron en la suelta de nuevo al embudo de estos animales, con la intención de “que lo hicieran con más vacas en la siguiente subida”, en palabras de un caballista. “Estuvieron casi una hora y no hubo forma de que entraran. Son bastante peligrosos”, añadió.

Como muestra, el revolcón que sufrió un hombre por parte del toro número 9, que entró al corral sobre las 9.13, rápido pero con mucho, mucho genio.

En esos momentos, y con más de una hora de festejo, en los corrales había seis toros, más dos en el embudo y cuatro abajo en la pradera, cuando ha habido años en que a esa hora ya habían entrado todos los toros.

Los demás, a cuentagotas: a las 9.53 entró el 41, rápido, a la primero, pero “malo como un demonio”, se escuchó; a las 10 entró otro animal. El noveno toro se metió enmaromado a los corrales sobre las 10.35, un astado negro, del que tiraron los Amigos de la Saca y un grupo de jóvenes recortadores, que lo metieron a los corrales.

Y ya. La Comprilla se ha dado por concluida a las 11 horas, con tres toros sin entrar a corrales, que se meterán a los de abajo. Tres horas de encierro nada menos con unos toros que, ya anunció el presidente de Amigos de la Saca, Raúl González, tienen un encaste duro y mucha fuerza. Lo han demostrado.