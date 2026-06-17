'Esvinagrado' y 'Costurito', dos novillos más que serán retirados para el festejo de La Saca

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Novedades para el festejo de La Saca por lo que concierne a los novillos que participarán en el insigne recorrido desde los corrales de Cañada Honda hasta la plaza de Toros de la capital soriana, que dejan algunas de las estampas más bellas de las fiestas de San Juan.

Dos astados, el número 1, de nombre 'Esvinagrado', y el número 50, 'Costurito', van a ser sustituidos por otros dos novillos, según ha podido saber Heraldo Diario de Soria y confirmaron fuentes de la Asociación Amigos de La Saca, por lo que aumenta el número de bajas con respecto a los animales que fueron desembarcados para el Desencajonamiento procedentes de la localidad guadalajareña de Brihuega.

Por entonces ya se tuvo que sustituir a un animal que murió en el traslado y otro que tenía una cojera más que evidente. En esta ocasión, 'Esvinagrado' está tocado y 'Costurito' no reúnen las condiciones para afrontar un trazado tan exigente como el de La Saca porque están cojos.

El cambio de los animales está pendiente de la organización de camiones veterinarios y de la traída de los próximos novillos, entre otras cuestiones.