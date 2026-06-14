Fotos: La Compra deja espectaculares imágenes en Valonsadero

Uno de los muchos sustos en ValonsaderoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El domingo de la Compra marca el último día antes de las ansiadas fiestas de San Juan, y es que hoy se ha vivido una de las Compras más comentadas de los últimos años. Los novillos destinados a los festejos demostraron desde el primer momento un temperamento extraordinariamente bravo y peligroso, hasta el punto de que numerosos aficionados no dudaban en afirmar que hacía tiempo que no se veía una manga de reses tan complicada en los corrales de Valonsadero. El cielo permaneció a ratos nublado y a ratos con un sol de justicia, bochorno y calor sofocante incluido, aliviado tan solo por algunas gotas sueltas que amenazaron lluvia sin llegar a cuajar en ningún momento, según avanzaba la tarde el cielo se fue encapotando más, y a la hora de la suelta, el ambiente era perfecto.

La mañana arrancó con una Comprilla que ya dio señales de lo que estaba por venir. El encierro de la mañana se prolongó más de lo habitual con intentonas infructuosas y con varios sustos que pusieron en tensión a corredores y caballistas, manteniendo al público en vilo durante cada subida a los corrales. Ya por la tarde los más fieles se apostaban en el muro de los corrales para conseguir las mejores imágenes de la jornada, desde la 1 de la tarde, los más sanjuaneros ya mostraban sus intenciones.

Al arrancar las primeras salidas de los toros ya se escuchaban los primeros comentarios, donde hasta los más veteranos del festejo reconocían entre sí que no recordaban una manada tan agresiva en mucho tiempo, bien es cierto que los primeros toros parecían más tranquilos y llevaderos, pero mantenían ese carácter indómito que tanto les caracteriza. La tarde fue de la Compra fue confirmando el temple poderoso de los novillos, que no perdonaron la más mínima distracción a cuantos se atrevieron a plantarles cara en Cañada Honda, especialmente los últimos hicieron de este un festejo temible con cuantiosos sustos en la pradera, en total, once personas heridas como consecuencia de golpe de novillo, y cinco trasladados al hospital.

Las reses impusieron su ley en numerosos momentos de la tarde y el ambiente entre la afición oscilaba entre la admiración y el respeto. La asistencia fue algo menor que en ediciones anteriores, aunque el dato más llamativo fue la notable presencia de público muy joven, una estampa que vuelve a llenar de optimismo a los sorianos de toda la vida, convencidos de que la fiesta tiene relevo generacional asegurado.

Con la Compra ya en el recuerdo, la mirada de todos los aficionados se dirige ahora hacia el Pregón, y por supuesto, pensando en el próximo festejo en Valonsadero, el Jueves la Saca, donde estos mismos novillos, a las 12, protagonizarán el momento más esperado de las Fiestas de San Juan 2026.