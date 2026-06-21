La Asociación Amigos de La Saca teme que algún toro se quede rezagado y pide precaución

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los toros que van a protagonizar La Saca de este año tiene un encaste muy duro, son bravos y embisten. Ha quedado claro tanto en el Lavalenguas como en la Compra. Por ello, el presidente de la Asociación Amigos de La Saca, Raúl González, llama a la precaución durante la traída de los novillos del próximo jueves. Augura una salida «como un cohete hacia arriba. Me sorprendería que alguno se quedara» aunque, evidentemente, «son animales y son impredecibles». Sin embargo, no descarta que haya algún novillo rezagado después que no quiera seguir el recorrido marcado. «Entre la gente cunde el pesimismo porque hemos visto que son bravos y no les importa quedarse», indica.

En cuanto a Conde y Solitario, los dos novillos que han desembarcado esta semana en Valonsadero en sustitución de Esvinagrado y Costurito, González reconoce que «de momento van un poco por separado. Espero que en estos días que quedan vayan reconociéndose y que se vayan juntando» de cara al festejo de La Saca. Además, al llegar más tarde «pesan más y tienen más fuerza» sumándose al resto que por los previos «y las actuaciones que han tenido sabemos que tienen muchísima bravura y que es complicado su manejo y que pasan por la roca o junto a la valla con una facilidad pasmosa». Los dos erales retirados, Esvinagrado y Costurito, que estaban tocados ha coincidido que han sido los que más problemas han dado durante los festejos previos. «Los problemas los dan porque no pueden seguir. Si un toro no está bien se defiende mucho más y reserva sus fuerzas. Te confías y puede ser mucho más peligroso», asegura.

De todas formas, desde la Asociación Amigos de La Saca confían en que las dos nuevas incorporaciones terminen de hermanarse y unirse a la manada protagonizando una salida de La Saca vistosa, sin incidentes y con los doce novillos rompiendo hacia arriba sin fisuras en el grupo.

El pasado viernes se cerró la inscripción de caballistas. Un número que, desde hace unos años, no tiene mucha variación. «De Soria suelen apuntarse unos 130 caballistas a los que hay que sumar las 50 plazas para los caballistas de fuera. Nada que ver con los 450 y 500 caballistas que llegó a haber», destaca González.

Además, hay que contar con un factor determinante y es el calor excesivo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el Jueves La Saca con máximas que alcanzarán los 33º. Una temperatura que evidentemente afectará a los animales que tienen por delante un recorrido de siete kilómetros para salvar la distancia que separa los corrales de Cañada Honda de la plaza de toros de Soria.

Raúl González destaca que para lidiar contra este calor «hay puntos de agua en todos los descansaderos. Para que los animales puedan beber y refrescarse ya que tenemos mangueras para poder echarles agua». Además, este año y precisamente con motivo de este calor que se anticipa, «vamos a contar con un vehículo cargado con 1.000 litros de agua para poder rociar a los toros con agua en cualquier momento y en cualquier lugar». También «a los caballos en caso de golpe de calor o situación extrema», destaca. Y es que, reconoce, «a los toros no les beneficia nada tanto calor».

En este punto, Raúl González también pidió «precaución» a los sanjuaneros que acudan al monte para presenciar la salida de los animales. «La gente aguanta muchas horas para intentar coger sitio. Va a hacer mucho calor. Pido responsabilidad, sobre todo, a la gente mayor y a las familias con niños. Es un evento en el que todo el mundo quiere estar y te expones mucho rato al sol para poder ver la salida».