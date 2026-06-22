Fotos: Las Sanjuanes arrancan ya para Alzheimer Soria con su particular Domingo de Calderas

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Alzheimer Soria se han adelantado al Domingo de Calderas, y como llevan haciendo los últimos años, han llenado las calles de sanjuaneras con el desfile de su particular caldera, una creación elaborada por ellos mismos que cada año incorpora un motivo diferente. En esta ocasión, la inspiración llega de la mano del sorteo de la Lotería Nacional, con un homenaje especial al Sorteo de Jurados.

La actividad arrancó a las 11:30 horas con el camino habitual desde la plaza del Rosel hasta la Plaza Mayor, en un trayecto en el que los participantes estuvieron acompañados por peñas y cuadrillas sanjuaneras. A su llegada al Ayuntamiento, fueron recibidos por representantes de la corporación municipal. Como viene siendo habitual, la caldera elaborada por Alzheimer Soria fue la primera en desfilar por las calles del centro de la ciudad anticipando las Fiestas de San Juan que comienzan pasado mañana.

Alzheimer Soria inició su trayectoria en 1995 con la finalidad de prestar apoyo a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como a sus familiares y al entorno cercano. Desde sus comienzos, la entidad trabaja para convertirse en un referente en la atención y acompañamiento de quienes conviven con estas enfermedades. La asociación centra su labor diaria en mejorar la calidad de vida de pacientes y familias con actividades como esta, que traen a la palestra recuerdos y vivencias, además de dinamizar su día a día.