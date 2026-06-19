Así se viven las fiestas de San Juan de Soria día a día: la guía para no perderse nada

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan de Soria tienen identidad propia y única en el mundo. Cada día se hace algo distinto, y hay momentos para disfrutar en el campo, para lucir las mejores galas, para acabar comprando un solomillo o una bota pintada en subasta o para merendar en el río y marcarse un baile. Para los sorianos, la retahíla de nombres y cómo se vive cada jornada sale de carrerilla. Para quienes las visitan por primera o segunda vez hace falta una guía, aunque tampoco es mala idea dejarse llevar y aconsejar por los vecinos.

Hasta ahora han discurrido todos los actos previos. El sorteo de jurados, el nombramiento, El Catapán, el Desencajonamiento, el Lavalenguas o La Compra en Valonsadero ya han mostrado en este 2026 el carácter poliédrico de las celebraciones. Unos días de punta en blanco, otros de cuadrilla en cuadrilla, los últimos disfrutando en Valonsadero de los toros y los chiringuitos.

Ahora llega 'el meollo' de las celebraciones. 'Cinco días' que dice la sanjuanera, seis contando el Pregón, y hasta un séptimo con nombre propio... pero ya sin fiestas, para volver a la actividad cotidiana. Así son día por día las fiestas de San Juan de Soria contadas para quien las quiera descubrir:

Miércoles El Pregón

Una de las incorporaciones más recientes al catálogo sanjuanero, ya que 'sólo' lleva 70 años dándose. La jornada es laborable pero el ambiente está en la calle y desde mediodía bares y terrazas se van llenando de sorianos que estiran el vermú y comienzan a lucir sus pañuelos. Tras una corrida de rejones, los jurados, con sus mejores galas llegan a la plaza mayor en coches antiguos para la celebración de la recepción oficial. Tras la cena, a las 23.00 horas la pareja cuyo escrito haya sido elegido sale al balcón del Ayuntamiento y con un "¡Sorianos, sorianas" llevan a la ciudad al delirio. Este año son los alcaldes de barrio de la Cuadrilla del Salvador, Miguel Mochales y María José Martínez. Si se quiere entrar en la parte central de la plaza, es mal día para estrenar una camisa blanca.

Posteriormente un desfile con las peñas y la banda hace una entrañable verbena junto al Árbol de la Música en la Dehesa y las verbenas más convencionales dan la bienvenida a San Juan. Ojo, que al día siguiente se madruga porque llega el...

Estallido de alegría para dar inicio a las fiestas con el Miércoles El Pregón.MonteseguroFoto

Jueves La Saca

Para muchos, el día grande de las fiestas de San Juan. Desde primera hora miles de sorianos y visitantes van hasta el monte Valonsadero. A las 12.00 horas la puerta roja, la más famosa de Soria, se abrirá para que la manada de 12 toros comience a recorrer la pradera hasta encontrarse con los caballistas y salir a la carrera, en varias etapas, hasta la plaza de toros de Soria.

El ambiente es brutal y cada cual lo vive a su manera, desde familias y grupos que se junta a comer en el campo con todo lujo de detalles a quienes prefieren quedarse en los chiringuitos 'hidratándose', quienes van acompañando a toros y caballistas a pie, quienes regresan a Soria para verlos entrar... Y todos, con una pregunta en mente: ¿cuántos llegarán este año?

Por la tarde y si el cuerpo aguanta, duchita y al tardeo, que no está en el programa oficial pero tiene muy buen ambiente. Vaquillas, baile y verbenas ponen la guinda al día.

Imágenes de la jornada del Jueves La Saca, día grande de las Fiestas de San Juan, en su última ediciónMONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR

Viernes de Toros

'Oficialmente' se lidian seis novillos por la mañana y seis por la tarde, cada uno de su cuadrilla en representación de los 12 barrios de Soria. En la práctica es el día más anárquico. Disfraces, comidas con los amigos, cerveza en abundancia, pugnas por hacerse con una banderilla caída... Se puede ver al vecino que es un serio contable vestido de folklórica y no llame la atención. Para muchos, el mayor desmadre de las fiestas de San Juan tanto dentro de la plaza de toros como en sus inmediaciones.

Toros, disfraces y diversión para el Viernes de Toros, el día más iconoclasta de San Juan.MARIO TEJEDOR

Sábado Agés

La mañana permite recuperarse un poco aunque hay que pasar por la cuadrilla a recoger la tajada en crudo si se ha entrado en fiestas. Unas pastas, un moscatel y una charla con los vecinos para entonar el cuerpo. Por la tarde, corrida de toros y la actividad central regresa a los locales de cuadrilla con Los Agés. Son subastas de los restos de toro y de botas pintadas con mimo. Un solomillo, alguna pezuña, el pijero o una escena bucólica de Valonsadero tienen el precio que los sorianos decidan. Las botas de vino corren y ayudan a perder la timidez. Otro mal día para ir de blanco radiante (y pretender salvarlo). Hay fuegos artificiales en La Dehesa.

Las subastas bien regadas con vino son la seña de identidad del Sábado Agés.MonteseguroFoto

Domingo de Calderas

El 'día de más esplendor'. Desde la madrugada, las cuadrillas preparan sus monumentos florales con los que 'competirán' en belleza. No puede faltar pollo, huevos o chorizo, que evoca la antigua tradición de la caldera de los pobres. Ese día se entrega a los vecinos que han entrado en fiestas la tajada cocida con pan, huevo, vino y chorizo. Es un día de punta en blanco. Con las calderas ya listas toca ponerse el traje tradicional y desfilar por el centro de la ciudad junto a las peñas, también impecables en su atuendo. Concierto de la banda, vermús de duración gozosamente indeterminada, toros para quien guste por la tarde y unas horas más tranquilas.

Los sorianos se visten con sus mejores galas para arropar las calderas de las distintas cuadrillas.MonteseguroFoto

Lunes de Bailas

Dualidad. Por la mañana las cuadrillas desfilan con sus santos hasta la plaza Mayor, donde rendirán tributo a la Virgen de la Blanca en el único acto religioso de todos los festejos. Globos y palomas al cielo antes de que los patrones de cada zona de Soria regresen a casa.

Por la tarde toca bajar a merendar al río Duero en Las Bailas. En el desfile los jóvenes piden que echen agua desde los balcones, aunque no es raro que el cielo lo haga con alguna tormenta. Mucha fiesta antes de sentarse a dar buena cuenta del bocadillo para echarse unos bailes con el concierto de la banda de música a los pies de San Saturio. A medianoche y ya con (casi) todos el la ciudad sale el desfile del 'Adiós, adiós San Juan', una cita en la que se repasan las sasjuaneras y se despiden las fiestas, aunque luego queden verbenas.

Bailes y merienda tras un divertido desfile para el Lunes de Bailas.MARIO TEJEDOR

Martes a Escuela

No es fiesta, pero tiene nombre. Es el día de hacer balance, de pensar 'al año que viene me lo tomo con más calma' (spoiler: no) y de ir recuperando la actividad en una ciudad en la que las mangueras a presión toman el relevo para volver a dejarla reluciente. Es el día en el que se pone fin a todo. Y en el que comienzan las fiestas de San Juan del año siguiente, porque ya se suelen presentar los primeros voluntarios a jurado. Y es que en Soria sus fiestas no sólo son 'cinco días', son una seña de identidad que capilariza todo.