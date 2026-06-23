La Feria Taurina de Soria se presenta en Zaragoza y destaca su presencia aragonesa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La feria taurina de San Juan de Soria ha continuado sus eventos de promoción con una presentación celebrada este lunes en Zaragoza, donde los novilleros aragoneses Diego Tebas y Óscar Vicente, anunciados en las novilladas del viernes de feria, han sido algunos de los protagonistas del acto.

La cita ha tenido lugar en la sede de la Escuela Taurina Mar de Nubes, reuniendo a alumnos y profesores de la entidad, así como a numerosos aficionados interesados en conocer los detalles de uno de los ciclos taurinos más destacados del inicio del verano. También ha participado Silvia San Vicente, gerente de Tauroemoción en Soria, quien ha trasladado la importancia de seguir acercando la feria a plazas y territorios con una arraigada tradición taurina.

Durante el encuentro se han dado a conocer los carteles y principales atractivos de la feria de San Juan, poniendo especial énfasis en la presencia de los dos novilleros aragoneses, que tendrán la oportunidad de mostrar su evolución y proyección ante la afición soriana.

La presentación ha servido además para reforzar los lazos entre Soria y Zaragoza, dos ciudades unidas por una sólida afición al mundo del toro, y para dar visibilidad a una feria que cada año reúne a figuras consolidadas y jóvenes valores del escalafón.

Con este acto, Tauroemoción continúa la promoción de la feria de San Juan fuera de la provincia soriana. La pasada semana la presentación tuvo lugar en Madrid, dentro de una estrategia encaminada a acercar los carteles y actividades de la feria a distintos puntos de la geografía taurina nacional.

La feria taurina de San Juan volverá a convertir a Soria en uno de los principales focos de atención de la temporada, combinando tradición, juventud y atractivo ganadero en una programación diseñada para todos los aficionados.

El ciclo comienza este miércoles con la tradicional corrida de rejones que abrirá el abono con toros de Benítez Cubero para Andy Cartagena, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio.