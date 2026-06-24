El inicio
La guía del Miércoles el Pregón: Soria prende la mecha de sus fiestas de San Juan 2026
El acto central es a las 23.00 horas en la plaza Mayor, pero la jornada cuenta con otros alicientes para dar comienzo a los Sanjuanes
Llega el día más esperado para miles de sorianos, un Miércoles el Pregón que dará comienzo a las fiestas de San Juan de 2026. Aunque el acto central tendrá lugar a las 23.00 horas, la jornada llega con un completo programa de actos a distintos horarios. La tarde concentra la actividad, aunque desde primera hora de la mañana Soria ya tiene ambiente de fiesta.
Los jurados de la Cuadrilla del Salvador, Miguel Mochales y María José Martínez, serán los encargados de la lectura del Pregón en el balcón del Ayuntamiento de Soria. Será el inicio oficial de unas celebraciones que ya han cumplido con el ciclo previo de sorteo de jurados, nombramiento, Catapán, Desencajonamiento, Lavalenguas y La Compra, y a las que aguarda este Jueves La Saca la última visita a Valonsadero antes de concentrarse de nuevo en la ciudad.
Fiestas de San Juan
«Hay muchos nervios. Espero poder leer el pregón y aguantar sin llorar»
Verónica Reglero
Antes toca disfrutar de un Miércoles el Pregón que este año cumple su 70 aniversario instalado en el calendario de las fiestas de San Juan de Soria. Este es su programa:
- A las 18.30 horas, corrida de rejones en la plaza de toros de Soria, en la que se lidiarán seis reses de la Ganadería de Benítez Cubero, para los rejoneadores. Andy Cartagena, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio.
- A partir de las 20.00 horas, recepción de los Jurados de Cuadrilla por el Ayuntamiento de Soria en la Plaza Mayor con el desfile en coches antiguos por El Collado.
- A las 23.00 horas, en el balcón principal del Ayuntamiento de Soria se dará lectura al Pregón de Fiestas, redactado por los Jurados de la Cuadrilla del Salvador, Miguel Mochales y María José Martínez.
- Acto seguido se organizará un desfile, formado por la Banda Municipal de Música de Soria, Jurados de Cuadrilla, Ayuntamiento y Peñas Sanjuaneras, trasladándose a la Alameda de Cervantes donde se celebrará la tradicional verbena de la Banda Municipal desde el Árbol de la Música.
- A las 24.00 horas, verbenas organizadas por el Ayuntamiento de Soria, en plaza Herradores con discomóvil Kubic, en Plaza San Clemente (El Tubo) con discomóvil Fenix y por la Peña El Bullicio, en Plaza El Salvador con discomóvil Festisoria.