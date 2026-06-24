La guía del Miércoles el Pregón: Soria prende la mecha de sus fiestas de San Juan 2026

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Llega el día más esperado para miles de sorianos, un Miércoles el Pregón que dará comienzo a las fiestas de San Juan de 2026. Aunque el acto central tendrá lugar a las 23.00 horas, la jornada llega con un completo programa de actos a distintos horarios. La tarde concentra la actividad, aunque desde primera hora de la mañana Soria ya tiene ambiente de fiesta.

Los jurados de la Cuadrilla del Salvador, Miguel Mochales y María José Martínez, serán los encargados de la lectura del Pregón en el balcón del Ayuntamiento de Soria. Será el inicio oficial de unas celebraciones que ya han cumplido con el ciclo previo de sorteo de jurados, nombramiento, Catapán, Desencajonamiento, Lavalenguas y La Compra, y a las que aguarda este Jueves La Saca la última visita a Valonsadero antes de concentrarse de nuevo en la ciudad.

Antes toca disfrutar de un Miércoles el Pregón que este año cumple su 70 aniversario instalado en el calendario de las fiestas de San Juan de Soria. Este es su programa: