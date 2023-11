Noticias inéditas sobre los ‘Cuerpos Santos’ de Medinaceli

Publicado por José V. de Frías Balsa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Se conserva en al archivo catedralicio de Sigüenza, procedente de la insigne ex-colegiata de Santa María de Medinaceli, buena parte de documentación relativa a la historia eclesiástica de la villa ducal. Y resulta más que curioso que estando todo el archivo perfectamente catalogado y dispuesto para la fácil consulta de sus fondos, no esté lo relativo a Medina. ¿Se trata de un hecho intencionado? Puede que sí. El predecesor de Felipe-Gil Peces Rata, archivero de la seo seguntina, era natural de Castillejo de Robledo y se llamaba Aurelio de Federico Fernández. ¿Esperaba éste, acaso, que la diócesis de Osma reclamara la devolución de esos y otros documentos que nunca debieron salir de donde estaban?

Allí, en la ciudad del doncel, se conservan los libros de fábrica o de carta cuenta de algunas de las parroquias medinenses que fueron suprimidas al erigirse la colegiata. En concreto los relativos a las iglesias de Santa María (1499-1569), San Andrés (1549-1569), San Juan del Baño (1549-1569), San Juan de Mercado (1500-1569), San Martín (1524-1569), San Miguel (1491-1569), San Nicolás (1490-1569) y San Román (1501-1559). En el archivo del obispado de Osma-Soria sólo han ingresado, no ha mucho, los correspondientes a las iglesias de San Pedro (1499-1557) y San Gil y Santiuste (1533-1558). Señalamos las fechas aproximadas, tras una lectura rápida, que habrá que precisar tras un estudio más detallado. En su momento se guardaron en el archivo colegial, del mismo modo, varias cartas del beato Juan de Palafox y Mendoza que nadie sabe donde han ido a parar. También, algunos expedientes de «puritate sanguinis», de los doscientos setenta y seis inventariados, habiendo pervivido únicamente cuarenta y siete, que preparamos para su publicación. Además, veinte libros de actas capitulares (1598-1847), frente a los tres (1807-1828) que vinieron a El Burgo de Osma.

Aprovechando que el «Martirologio Romano» señala el 13 de noviembre la fiesta de los Santos Mártires, ofrecemos unos datos, que creemos inéditos y si no que nos demuestren lo contrario, sobre los conocidos en Medina por «Cuerpos Santos» cuyas reliquias se veneraron en la que fuera, primero, parroquia de San Román y, más tarde, beaterio de monjas de San Gerónimo hasta 1951. Año, éste, en el que siendo general de la Orden sor Cristina de la Cruz de Arteaga y Falguera, a la que conocimos y tratamos personalmente durante su estancia en El Burgo de Osma en 1976, trasladó las religiosas de la villa soriana al recién fundado monasterio de Constantina (Sevilla). Por cierto a la madre Cristina, hija, hermana y tía de un duque del Infantado, se ha incoado el proceso de canonización, abierto el 28 de mayo. En su día, con Manuel García Torre, archivero del diocesano de Osma-Soria, de grato recuerdo, recopilamos, a petición de las religiosas de Santa Paula de Sevilla, la correspondencia de la jerónima con el obispado por temas palafoxianos.

El libro de fábrica de la expresada parroquia, con tapas de pergamino con un texto latino, de la fiesta de San Pedro apóstol, en perfecta letra gótica en tinta negra, y roja para capitales y rúbricas, con notaciones musicales sin pentagrama, está cosido, al parecer, sin guardar el orden cronológico. Se inicia con el acta de la visita que hizo a esta iglesia Ignacio de Collantes, abad del monasterio cisterciense de Ovila (Guadalajara), el 14 de noviembre de 1504. El visitador «falló renovada la canpana questaua quebrada y fecha de nudillo el techo de la capilla de los cuerpos santos que se avía hundido». Y se descargan a su mayordomo, Domingo Ramos, 2.797 maravedís gastados en el «techo de la capilla de los cuerpos santos que se hizo de nudillo y en otras cosas por menudo».

Por estar mal cosido el manuscrito la primera referencia cronológica se remonta al 9 de mayo de 1501, citándose la capilla de los Cuerpos Santos y apostillando fray García Bayón OP, obispo de Laodicea, visitador general de la diócesis por Bernardino López de Carvajal, obispo de Sigüenza (1495-1511), que «la dicha iglesia no está en lugar de población».

El 12 de noviembre de 1516, el Dr. Juan de Escamilla, que lo era por Fadrique de Portugal, obispo de Sigüenza (1512-1532), acudió a la referida parroquia y «halló que en la dicha iglesia avía una demanda para la fábrica della a respecto de los cuerpos santos, que allí están, e fue ynformado que los felygreses no quieren demandarla los días que son obligados». Ante esta situación dispuso «que lo demanden cada uno como le cupiere so pena de un real por cada vez que lo dexare, la mitad para los alcaldes de la villa de Medinaçeli e la otra mitad para la fábrica de la dicha yglesia con que los dichos alcaldes lo executen so pena de excomunión etc. en fe de todo lo cual lo firmó de su nombre el señor visitador». En la visita de 4 de junio de 1524, el mismo visitador mandó «que se cubra la capilla de la iglesia de los santos».

Y, dejando otras notas sobre el tema, el 8 de septiembre de 1538, Alonso Guerra, arcediano de Almazán y canónigo en dicha catedral, y visitador por García de Loaysa, obispo de dicha diócesis (1532-1539) y antes lo había sido de la de Osma (1525-1532), «continuando la dicha visitaçión enesta dicha iglesia de San Román halló que en ella está sita y encorporada una capilla que se dize de los Cuerpos Santos donde ay mucha devoçión y que las paredes della están muy viejas y caducas. E que por la pobreza y poca renta que la dicha iglesia tiene no ay con que lo remediar ni sustentar si no es con alguna demanda y limosnas de la buena gente para lo qual fue informado el dicho señor visitador que, en tiempo del Sr. don Fadrique de Portugal, obispo que fue deste obispado, vista la dicha neçesidad y devoçion se dio e otorgo y conçedio liçençia para que enesta villa anduviese una demanda para reparos a la dicha capilla, la qual diz que por se aver perdido çesó y la devoçión de la buena gente fieles cristianos se ha en algo resfriado. Por ende atento a la dicha pobreza e fábrica de la dicha iglesia y a la buena y santa deboçión que en la dicha capilla de los dichos Cuerpos Santos ay el dicho señor visitador, segund mejor podía e de derecho devía, dio y conçedio su liçençia, facultad y espreso consentimiento a que entre la buena gente y fieles cristianos desta dicha villa de Medina se pida e demande la dicha limosnas para la dicha capilla, por una o dos buenas personas para ello diputadas para que de lo que se allegare y con lo que la dicha iglesia favoresçer pudiere se haga y reydifique y remedie en la dicha capilla lo que más convenga y neçesario sea, de manera que sienpre esté en pie y bien reparada y la dicha memoria no perezca ni la devoçión resfriada».