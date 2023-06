San Pedro prepara 2.000 kilos de leña de roble para su mágica hoguera

Verónica Reglero Soria

San Pedro Manrique ya ha comenzado sus fiestas tras un emotivo pregón a manos de las tres Móndidas, las protagonistas indiscutibles de los festejos en honor a San Juan que llegan con el beneplácito de la meteorología tras unas semanas donde las lluvias no han dado respiro.

El nuevo alcalde de la localidad, Carlos Martínez, apunta que uno de los momentos más especiales es la recogida de los ramos de las Móndidas «completamente arropadas por la familia y los amigos». Y es que, las tres Móndidas y los pasadores son los elementos indispensables de unas fiestas milenarias que la noche de San Juan llegan a su cúlmen con la celebración del Paso del Fuego, un rito declarado fiesta de Interés Turístico Nacional en el año 2008.

Tras la reunión de pasadores voluntarios, Martínez calcula que cruzarán la hoguera «unos 15 ó 20 pasadores» ya que en la emoción del momento «siempre hay alguno que se deja llevar por la pasión y, a última hora, decide descalzarse, remangarse los pantalones y cruzar». El alcalde ha cruzado muchas veces «más de veinte y este año no tengo pensado que a última hora me dé la locura», indica aunque el rito es tan mágico, tan emocionante y tan especial que «nunca puedes asegurar que no vayas a cruzar».

La hoguera contará con unos 2.000 kilos de madera de roble cortada del año anterior «como manda la tradición» que empezará a prenderse en el recinto de la Virgen de la Peña en torno a las 21.00 horas para que el manto incandescente esté perfectamente listo a la medianoche. Los tres primeros valientes portarán a su espalda a las tres Móndidas. A partir de ahí, los pasadores deciden si quieren cruzar a alguien o no. Ésta es una de las claves para evitar quemaduras, ya que con alguien a hombros el peso es mayor y al pisar fuerte se evita la combustión aunque muchos sampedranos asocian la ausencia de quemaduras a la protección de La Virgen de la Peña.

Casi sin tiempo para descansar y tras dejar atrás la noche mágica de San Juan en maridaje con el fuego y la música llega con fuerza la mañana del sábado con la Descubierta a cargo de los miembros de la Corporación Municipal a las 8.30 horas. Tras el recibimiento de las Móndidas a la Corporación en la ermita del Humilladero se celebrará la posterior Caballada.

A las 12.30 horas tendrá lugar la celebración de la Eucaristía en la ermita de la Virgen de la Peña con la singular Ofrenda del Arbujuelo a cargo de las Móndidas. Posteriormente en la plazuela, previa colocación del Mayo por parte de los Quintos tendrá lugar la recitación de las Cuartetas por las Móndidas para finalizar con el baile de la Jota con cada uno de los miembros de la Corporación. La lectura de las Cuartetas es uno de los momentos más emocionantes para las Móndidas.

Las fiestas se prolongarán hasta el jueves, 29 de junio. Se espera que al coincidir el Paso del Fuego con fin de semana, y también con buen tiempo, la afluencia de público sea importante.