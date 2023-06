Cedazo confía en su núcleo duro para la Junta de Gobierno de Almazán

Verónica Reglero Soria

El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, vuelve a confiar en su equipo para los cargos de mayor responsabilidad al contar, de nuevo, con Teresa Ágreda como primera teniente de alcalde. Ágreda ha ocupado la presidencia de la comisión de Medio Ambiente, Régimen Interior, Urbanismo y Personal durante la pasada legislatura. Cedazo, además, según la información publicada por el Boletín Oficial de la Provincia, nombra a Enrique Fernández (tercer teniente de alcalde durante la anterior legislatura) como segundo teniente de alcalde y eleva al concejal Ismael Caballero como tercer teniente de alcalde, que repite como edil en la nueva Corporación constituida el pasado 17 de junio. Todos ellos junto a María Soledad Iglesias (cuarta teniente de alcalde), también concejal en la anterior legislatura, serán los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Hay que recordar que el PSOE ganó las elecciones municipales del pasado 28-M logrando ocho concejales de los 13 que estaban en liza consiguiendo así la mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Los cinco restantes corresponden al PP liderado por Santiago García.

Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno se convocarán con una periodicidad de 7 días y tendrán lugar todos los viernes a las 13.30 horas en el salón de comisiones de la Casa Consistorial.

A este órgano, recoge el BOP, en materia de contratación le corresponde llevar a cabo los contratos de obras, de suministro, de servicios, de concesión de obras, de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años. No obstante la Alcaldía se reserva la competencia plena en casos de urgencia en la tramitación del expediente en contratos administrativos de toda clase no plurianuales cuando la cuantía no exceda de 12.000 euros.

En materia de Personal son funciones de la Junta de Gobierno aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno así como aprobar las bases de las pruebas de selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo ya sean de funcionarios o personal laboral fijo.

En materia de Urbanismo, entre otros asuntos, será competencia de la Junta Local de Almazán otorgar licencias urbanísticas, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan al Pleno y resolver las autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico.

En materia de gestión económico-financiera es competencia de la Junta de Gobierno la concertación de operaciones de tesorería en diferentes supuestos contemplados la Ley de Bases de Régimen Local así como la autorización del gasto, la disposición de gastos, en aquellas contrataciones o concesiones que se han delegado. Sin olvidar la resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración Municipal así como la liquidación de tributos municipales y otras prestaciones locales de derecho público de devengo periódico y no periódico así como sus padrones fiscales.