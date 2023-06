La BRIF inicia la campaña de extinción con 60 empleos y una base en obras

Antonio Carrillo Soria

La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia afronta ya el paso de la fase de prevención a la de extinción, aunque por el momento este junio está siendo más favorable que el del año pasado. Cada una de las tres brigadas –se van turnando para dar cobertura continua– cuenta con un mínimo de 17 profesionales que, unidos al resto de personal de la base, suman un total de 60 empleos. Eso sí, la citada base sigue en obras y habrá que esperar algo más de un año para solucionar la vieja demanda de unas instalaciones adecuadas.

Los dos helicópteros habituales de estas instalaciones ya están disponibles. Este mismo viernes desde la BRIF de Lubia se mostraban en redes sociales los ejercicios para estar preparados en caso de incendio forestal. «Comenzamos el día con vuelo de entrenamiento y prácticas sobre el terreno en el Embalse de la Cuerda del Pozo. Práctica y formación para estar preparados», apuntaban estos bomberos forestales junto con una imagen y un vídeo de una descarga.

Los profesionales de las BRIF operan en la época de mayor riesgo de incendio en fase de extinción mientras que en temporadas menos peligrosas realizan labores preventivas, lo cual no quiere decir que no hayan acudido por tierra cuando ya no había helicópteros si era necesaria su colaboración. El año pasado la campaña de extinción se cerró con 72 intervenciones en 32 incendios forestales, algunos de ellos de enorme calado. Supuso más de 460 horas de vuelo de los helicópteros, dado que al dar cobertura nacional muchos de los servicios no entienden de fronteras y se realizan fuera de Soria.

Incluso hay voluntarios que participan en labores de extinción como parte de misiones internacionales. Este mismo mes la BRIF de Lubia apuntaba la salida de dos de sus miembros hacia Canadá para apoyar al país norteamericano en esta labor.

No obstante, la esperada nueva base tendrá que aguardar y posiblemente no esté lista hasta finales de 2024, siempre y cuando se cumplan los plazos estipulados. Se contrató a finales del año pasado con un plazo de ejecución de 22 meses, tras años de peticiones por parte de los profesionales y de compromisos retrasados.

Por otro lado, desde el PSOE de Soria se aseveró que el actual Gobierno «cumple con la ejecución de las obras comprometidas en la BRIF de Lubia cuyas obras de mejora y ampliación están en plena ejecución con una inversión de 4,3 millones».

La BRIF supone además «la fijación de población en una zona rural con más de medio centenar de familias». El proyecto en marcha «incluye la construcción de un nuevo edificio central para la base de incendios, así como dos edificios auxiliares» o mejorar la helipista.