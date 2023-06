Sarnago busca financiación para su espacio ‘coliving’

Verónica Reglero Soria

La Asociación Amigos de Sarnago ha vuelto a poner en marcha una campaña de crowdfunding con el fin de conseguir la financiación que necesitan para su espacio coliving, un centro social y de teletrabajo con vivienda para personas que quieran trabajar desde Sarnago de manera temporal o permanente. La campaña, lanzada a través de la web https://www.goteo.org/ ha conseguido de momento 500 euros (un 17%) de los 11.620 que solicitan para esta primera fase que consiste, básicamente, en la adquisición de las estructuras de madera (pilares, vigas, cabios) que necesitan para el futuro edificio. La instalación, indican desde la Asociación, «correrá por nuestra cuenta dentro de las ‘hacenderas’ (trabajo común) que realizamos». Los 11.620 euros sería el importe óptimo para poder poner en marcha esta iniciativa pero 2.870 euros es el importe mínimo que necesitan para poder arrancar. La campaña, que comenzó hace escasas jornadas, se prolongará durante 36 días más y los interesados en poner su granito de arena económico tienen que acceder a la web https://www.goteo.org para formar parte del mecenazgo de este ambicioso proyecto.

Tal y como apuntan desde la Asociación «la construcción de este espacio viene motivada como una acción más de dar vida al pueblo y como una medida para luchar contra la despoblación de la comarca». En su opinión, «la creación de este coworking en Sarnago puede tener un impacto positivo en la economía local, estimular el desarrollo empresarial, fomentar la colaboración y la comunidad, atraer profesionales y emprendedores, estimular el turismo y aprovechar los entornos naturales y tranquilos».

Esta es la cuarta campaña puesta en marcha en esta plataforma por la Asociación tras la cofinaciación de las revistas 13 y 14 de Sarnago, donde consiguieron 3.963 euros (agosto de 2020) y 3.174 euros (septiembre de 2021), respectivamente así como del proyecto ‘Sarnago en cómic’ que consiguió 3.125 euros (agosto de 2022). En los tres casos, lograron superar la financiación necesaria para sacar a la luz estas iniciativas.

En esta ocasión, el objetivo de la Asociación «es convertir Sarnago en un lugar donde cualquier persona interesada pueda desarrollar una vida digna y plena». No en vano, aseguran, «a corto plazo, la Asociación está poniendo en marcha proyectos de distinta naturaleza que tienen en común la apuesta por la innovación, las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo como motores de revitalización del pueblo». En este sentido, el más importante de estos proyectos es, precisamente, «la creación de un centro social y de teletrabajo con vivienda para personas que quieran trabajar desde Sarnago de manera temporal o permanente».

Este espacio, explican, «se ubicará en un nuevo edificio de dos alturas construido en un solar de 130 metros cuadrados, recientemente adquirido por la Asociación». Respecto a su distribución, «la planta baja estará dedicada principalmente al espacio de trabajo colaborativo y contará con salón principal multiusos, cocina y aseos. La idea es dotar a este espacio de la máxima flexibilidad para permitir un uso dinámico, así como dotarlo de un programa social comunitario durante los fines de semana y festivos». En la planta superior, «la vivienda contará con salón-comedor, cocina, cuatro dormitorios y dos baños. Se pretende realizar un uso igualmente flexible de este espacio de modo que pueda adaptarse a las necesidades y expectativas de los distintos visitantes a lo largo del año».

La Asociación Amigos de Sarnago se crea en 1980 «con el fin de que este pueblo no desaparezca y poder recuperarlo poco a poco». En la actualidad cuenta con 222 socios. Durante estos años la Asociación Amigos de Sarnago ha puesto todo su empeño para lograr la rehabilitación del pueblo al que poco a poco ha conseguido dar un giro de 180º «mediante trabajo comunitario interviniendo y mejorando sus calles, la plaza, su entorno natural o su museo que han revivido sus mejores tiempos». Todo ello gracias al trabajo comunitario, llamado hacendera, «que sirve para unir fuerzas y estimular a quienes participan de la restauración del pueblo», aseguran desde la agrupación.

De esta forma y con el apoyo de la asociación «se han conseguido restaurar 25 viviendas», indican. A este hito tan importante en esta zona de la España Vaciada hay que sumar otros logros como «la edición anual de una revista cultural, la semana cultural que organizamos en el mes de agosto, así como otros actos a lo largo del año como encuentros literarios o la celebración día del árbol, entre otros». Actividades e iniciativas que se han sacado adelante «con el apoyo, casi en exclusiva, y el esfuerzo económico de socios y simpatizantes».

No en vano, continúan las mismas fuentes, «el trabajo desinteresado a través de las hacenderas ha hecho posible que se hayan hecho un sinfín de mejoras en el pueblo, principalmente servicios básicos como agua, luz, lavaderos, arreglo del cementerio, hormigonado de calles...». Pero no solo en materia urbanística y de servicios ya que «en el plano cultural también rehabilitamos el edificio de las antiguas escuelas e instalamos un museo etnográfico» sin olvidar «otro aspecto cultural muy importante como es el de la recuperación de la fiesta de las Móndidas y del Ramo», aseguran desde la Asociación. Y es que con la despoblación son muchas cosas las que se pierden. En este sentido, «el plano social y económico es muy importante pero también es importante el aspecto cultural con la desaparición de tradiciones». Por ello, concluyen «otro de nuestros objetivos es poner en valor todo este legado cultural que durante siglos estuvo vigente en esta tierra para que no termine de desaparecer y acabe en el olvido».