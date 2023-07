La nueva alcaldesa destituye al gerente de la residencia de Duruelo

Raquel Fernández Soria

Duruelo de la Sierra es una de las localidades de la provincia que en estas últimas semanas ha cambiado de color político tras dos legislaturas siendo liderado su Ayuntamiento por el Partido Socialista. El resultado de las elecciones dio un giro hacia la propuesta del Partido Popular y fue conseguido con un importante apoyo vecinal, -6 concejales PP frente a los 3 PSOE-, lo que ha llevado a que Cristina Rubio sea la nueva alcaldesa de esta localidad para los próximos cuatro años.

Coge el cargo con numerosos proyectos en la cartera y con continuidad de otros que llegan de la legislatura anterior, pero con prioridades que se han solventado ya en los primeros días de trabajo, habiendo cumplido en los primeros tres días una de sus propuestas centrales de la candidatura, resolviendo el contrato del gerente de la residencia de mayores ‘Cuna del Duero’, uno de los temas que llevó a provocar varias manifestaciones al considerar parte de la población que se privatizaba el servicio con esta externalización de la gerencia.

Confiesa Cristina Rubio que estos primeros días de trabajo han sido «tremendos, casi sin aliento. Tuvimos que convocar un pleno extraordinario con la urgencia justificada, para abordar los temas más importantes. Seguido, tuvimos que hacer la asamblea de la Fundación de la residencia constituyendo a los nuevos Patronos y ahí se tomaron determinadas decisiones, entre ellas destituir al gerente, ya que considerábamos, tras estudiar su gestión, que no podía estar ni un minuto más en el cargo», explica la edil durolense.

Esta decisión, explica Rubio, «ha tenido un coste para la Fundación, que es un ente dependiente del Ayuntamiento. Primero, el anterior alcalde dijo que si se le echaba no costaría nada. Cuando hicieron la renovación del contrato sí que se puso una cláusula de rescisión de contrato, que asciende a cuatro mensualidades, cada una de ellas es 3.872 euros, IVA incluído. Eso es lo que ha costado», añade.

En cuanto a la residencia, Rubio asegura «que desde que ganó las elecciones, desde la anterior Fundación se han hecho inversiones que no se habían hecho en los últimos diez años. Hemos tenido que tomar decisiones urgentes para devolver recibos no justificados que hacían correr riesgo de impagos», explica.

Otra de las prioridades para la nueva alcaldesa es resolver el problema enquistado de la Suerte de Pinos y las anualidades que están sin repartir entre los vecinos. «Estamos en negociaciones con el tema de los pinos. Es una situación que hay que solventar, desde el punto de vista del consenso y del diálogo, pero además tenemos que dar información a los vecinos que hasta ahora no se ha dado. Hay que informar de todos esos expedientes que no saben los vecinos lo que tienen pendiente de cobro, lo que se ha vendido, etcétera. Ahí sí les pido a los vecinos que me dejen algunas semanas para resolver este tema, no se puede hacer en un día», apunta Rubio.

Entre los proyectos que promete seguir ejecutando de la anterior legislatura de Alberto Abad, se encuentra el Plan de Sostenibilidad Turística valorado con más de 2 millones de euros para Duruelo. Cristina Rubio confiesa que seguirán adelante con él, «pero sobre todo asegurándonos que este proyecto revierte en los vecinos; también propondremos algún cambio de alguna ubicación de algunas de las instalaciones; hay algunas cosas que no tienen sentido ponerlas donde plantean».

Respecto a proyectos nuevos, Rubio prioriza el de modernizar el polígono, «no puede pasar ni un camión sin que las ruedas sufran. Tenemos que darle un cambio al polígono», asegura, puntualizando que «tenemos otros muchos proyectos que ya iremos contando y que están en la ‘incubadora’».

Explica la alcaldesa que para Duruelo llega «una nueva etapa» y que el Ayuntamiento se dirigirá de una manera corporativa, «no se va a dirigir de una manera unipersonal, más a ser más participativo, incluso tendiendo la mano a la oposición, lo que no se me ha hecho a mí nunca», concluye.