Benito Serrano inicia su segundo mandato como presidente de la Diputación de Soria

Benito Serrano ha tomado este miércoles posesión por segundo mandato consecutivo como presidente de la Diputación de Soria. Lo ha hecho en segundo votación por mayoría simple, ante la ausencia por enfermedad de Laura Prieto, alcaldesa de Valdeavalleno. Su discurso íntegro ha sido el siguiente:

«Por segunda vez me concedéis el honor de presidir la Diputación provincial de Soria, muchas gracias a todos los que habéis depositado su confianza en mí para afrontar este gran reto.

Hoy empieza una nueva etapa. Continuaremos trabajando en los grandes proyectos puestos ya en marcha y que servirá también, como todo lo que empieza, para poner en marcha nuevos proyectos con la ilusión de siempre.

Aquí sigo con mis bártulos, que por cierto han cogido mucha experiencia y que, con todo entusiasmo, pongo al servicio de esta increíble tierra.

Una tierra que respeto y admiro, por ello asumo la presidencia con la mayor humildad y responsabilidad, pero también, como ya he mencionado anteriormente, con más experiencia e ilusiones renovadas.

Entenderéis el orgullo que me acompaña al pronunciar estas palabras como presidente de la Diputación de Soria, no solo es orgullo personal, también es la necesidad y la responsabilidad de hacer las cosas bien por toda la confianza que habéis depositado en este grupo del partido popular, con la confianza de los vecinos de más de 130 municipios de la provincia.

Es una responsabilidad que afronto con orgullo, ilusión, lealtad y honestidad.

Autoridades políticas y militares, familia, amigos, os prometo compromiso, rigor, eficacia y trabajo durante estos próximos cuatro años. Es un inmenso honor renovar mi compromiso con la provincia de Soria.

Compañeros de la oposición, hemos trabajado juntos, en el peor momento, durante la pandemia. Un acto que refleja que, si trabajamos unidos, avanzamos y somos capaces de lograr las más altas cotas.

Ojalá seamos capaces de remar todos juntos. Compañeros del Partido Socialista, de Vox, tiendo la mano para trabajar unidos por el futuro de nuestra tierra, si no avanzamos en la misma línea nuestro fututo estará bloqueado.

La provincia de Soria necesita unas administraciones reivindicativas, son muchas las necesidades por las que luchar y eso tiene que estar por encima de las siglas políticas. Pueblos grandes y pequeños, provincia o capital, todos aquí representados, la responsabilidad es conjunta, Soria necesita el esfuerzo y aunar la voz de todos.

Hoy se renueva nuestro compromiso, nuestra decisión y nuestra voluntad, por el futuro de Soria. Tenemos que trazar nuevas rutas y seguir trabajando en los proyectos ya arrancados.

Me gustaría hacer un reconocimiento y dar las gracias a aquellos que me han precedido en la presidencia de la Diputación de Soria porque entre todos hemos contribuido a mejorar la vida de los vecinos, y muy especialmente quiero dar las gracias a los diputados que me han acompañado en estos últimos cuatro años, años muy difíciles pero que hemos sabido afrontar y gestionar. Gracias a todos, habéis cumplido con creces vuestra misión.

Amigos, compañeros, autoridades, en estos cuatro años hemos recorrido nuestros municipios, hemos escuchado a nuestros alcaldes y sus vecinos, sus anhelos, sus sueños y sus quejas. Nuestro único objetivo vuelve a ser apoyarles y ayudarles en sus necesidades. Somos la Diputación, el ayuntamiento de ayuntamientos, la institución que tiene competencias en municipios menores de 20.000 habitantes y que trabaja en todos ellos por igual, independiente del número de habitantes, preocupados por todas sus necesidades.

Es nuestro compromiso crear las mejores condiciones para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos.

Seré exigente conmigo mismo porque sé que soy capaz de conseguir lo que nuestra gente de Soria necesita.

Tenemos que devolver la confianza que hemos recibido. Insisto 131 municipios que han confiado en nosotros para gestionar y vamos a trabajar juntos para conseguirlo.

Para ello, cuento con el mejor equipo para garantizar esta nueva etapa. Un equipo con proyección de futuro que mezcla de renovación y experiencia, personas que aportan su conocimiento en cada uno en sus respectivos ámbitos dentro y fuera de la gestión de administraciones.

Son personas increíbles, llenas de ilusión y ganas, Con la capacidad de hacer las cosas bien, con compromiso, lealtad, humildad y respeto a nuestros vecinos.

Laura, compañera y amiga, trabajadora incansable, hoy te echamos de menos, pero todo va a salir bien y pronto empezarás con nosotros, Te enviamos un beso muy grande y te esperamos lo antes posible.

Al resto, gracias por subiros a este barco. Juntos desarrollaremos cuatro años de proyectos ambiciosos centrando el foco en ayudar a las personas, mejorar los servicios y el desarrollo de la provincia.

Sin animo de ser exhaustivo, os enumeraré algunas de nuestras principales líneas de trabajo; Seguiremos trabajando para paliar la soledad no deseada, facilitar el acceso a la vivienda y a servicios de primera calidad, apoyaremos a nuestras empresas, nuestro comercio local y de proximidad, a los más mayores y vulnerables. Seguiremos trabajando en mejorar la digitalización, el relevo generacional, fijaremos empleo en nuestra tierra trabajando en el reto demográfico con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la gestión eficaz de los fondos europeos, potenciaremos nuestros recursos turísticos, culturales y deportivos y seguiremos reclamando a las administraciones para lograr una financiación justa.

Quiero que los vecinos de nuestros pueblos tengan la certeza de lo importantes que son, y que siempre les tendremos presentes para construir el futuro de Soria.

Continuaremos trabajando para atraer inversión y talento y continuaremos siendo un referente en gastronomía impulsando todavía más nuestras marcas de garantía y nuestros recursos endógenos. Es nuestra obligación continuar con la lucha para ampliar las oportunidades, el empleo, los servicios básicos y la calidad de vida.

El liderazgo significa igualdad real entre todos, ya sean hombres y mujeres, significa unos servicios fuertes para todos y solidaridad con quienes son más vulnerables. Significa una economía sensible y la protección de todo lo que nos rodea, nuestro patrimonio y nuestra historia.

Las familias de esta tierra, van a tener a su alcance las oportunidades para desarrollar su vida con prosperidad y tranquilidad.

No os fallaremos, es nuestro compromiso. Tenemos mucho que hacer y por eso tenemos otros cuatro años, sin dejar que nada nos distraiga.

Va a ser una gran etapa llena de trabajo, constancia, compromiso, alegría y seguro que dificultades que volveremos a sortear, haciendo las cosas como siempre, con honestidad, trasparencia, humildad y respeto.

Desde la lealtad, como presidente de la Diputación de Soria, trabajaré en defensa de lo que necesiten y quieran nuestros vecinos de los 183 municipios y más de 500 núcleos de población que vivimos en esta tierra y que para poder defenderlo y protegerlo, hay que conocerlo y sentirlo como propio.

La gente de Soria es trabajadora, amable, inteligente y generosa, se merecen vivir en esta tierra llena de oportunidades con la mejor

calidad de vida. Será el esfuerzo y la capacidad de todos la que nos impulse a conseguir este objetivo.

Como he mencionado al inicio, comienza una nueva legislatura, con un nuevo equipo lleno de ilusiones renovadas, que se pone al servicio de los vecinos de la provincia de Soria, al servicio de esta tierra que amo y quiero, por la que luchamos y que siempre la defino como “Nuestra tierra de oportunidades”. No estamos “vaciados”, estamos llenos de coraje, talento y ganas de trabajar.

Siempre compartí que “Tener éxito no es aleatorio; es una variable dependiente del esfuerzo”, por esto os pido que me ayudéis en ello pues se que es la intención de todos los que hoy conformamos esta Diputación conseguir lo mejor para nuestra querida provincia, y no solo me refiero a políticos, sino a todo el personal que trabaja en la casa y sin lo que nada sería posible, vaya también para todos ellos mi reconocimiento y afecto. A todos os trasmito mi entusiasmo y os recuerdo que nunca nada grande se consiguió sin él. A trabajar, Soria nos espera.

Gracias a todos por esta nueva oportunidad.

