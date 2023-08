Roto el contrato del Centro de Servicios de la Laguna Negra

Verónica Reglero Soria

El adjudicatario del Centro de Servicios de la Laguna Negra ha rescindido el contrato de explotación de estas instalaciones que le unía a la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, debido al deficiente estado de las mismas y a la falta de actuaciones sobre ellas para solventar todos los problemas existentes. Así lo indica el titular de la gestión, Juan Pablo Gomollón, que firmó el contrato para cinco años pero que, tras un año de trabajo intermitente debido a los problemas que surgían día tras día y a los que no se ha dado solución, ha decidido romper la relación contractual que le unía con este espacio.

En concreto, la explotación del edificio de servicios está ubicado en el paraje Paso de la Serrá, dentro del parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, salió a licitación por un periodo de cinco años y con un presupuesto base total de 90.750 euros (IVA incluido). Sin embargo, tras llevar únicamente uno al frente de las instalaciones, ha decidido romper el contrato «y no descarto emprender acciones legales porque no es de recibo todo lo que ha pasado», asegura el hostelero que regenta el establecimiento ‘El Huevo’ en Vinuesa.

Durante este año «no se ha mejorado nada. Hemos tenido problemas de luz, porque el generador se dispara y al final la comida se pone mala, de agua porque la depuradora está dañada y el suministro depende de los camiones cisterna de la Diputación, de almacenaje porque no existe un lugar que sirva de almacén obligándonos a subir y bajar los productos constantemente...», enumera recordando, por ejemplo, «que el año pasado tuvo que cerrar el 13 de agosto y no pudo volver a abrir hasta septiembre por estos problemas». Y, encima, «los clientes, evidentemente, con el primero que cargan las culpas es contra mi que soy el que doy la cara pero que no tengo culpa de nada». Es la Junta, asegura, la que debería tomar cartas en el asunto resolviendo este asunto de una vez «ya que se han gastado un millón de euros en unas instalaciones que están mal hechas desde el principio», denuncia.

Es cierto, indica, que la Junta va a instalar placas fotovoltaicas de autoconsumo para suministrar energía al edificio de servicios del aparcamiento pero, lamenta «el plazo de ejecución es de cinco meses y el anuncio de la actuación se realizó hace escasos días» por lo que no es una solución que llegue a tiempo ni mucho menos.

El inmueble de servicios cuenta con una superficie construida de 340 metros cuadrados. Tiene una planta cuadrada, con una cubierta a cuatro aguas, en cuyo interior se construye un perímetro funcional que envuelve un único espacio, también de planta cuadrada, cubierto con una estructura piramidal.

La construcción del aparcamiento y del edificio de servicios ha supuesto una inversión total de la Junta de Castilla y León de 1.050.000 euros.