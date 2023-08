Verónica Reglero Soria

Vinuesa ha licitado las obras que finalizarán las actuaciones acometidas en las últimas fechas en su polígono industrial La Cepeda 2. Una intervención cuyo presupuesto base de licitación asciende a 800.000 euros y que comprende la instalación del alumbrado exterior y trabajos de pavimentación y asfaltado. Con estas obras, que tienen un plazo de ejecución de 11 meses ya que están supeditadas a una subvención que debe justificarse el 20 de septiembre de 2024 «podríamos sacar las diez primeras parcelas de las 94 que forman el proyecto total», tal y como apuntó ayer el alcalde visontino, Juan Ramón Soria.

«El gran problema que teníamos con la electricidad se va a solventar con las obras que se licitan ahora y el tema del asfaltado consiste en poner la última capa de rodadura que falta», explicó el regidor. Con esto se da un importante paso para contar con suelo industrial en la localidad y poder ofertarlo, en condiciones que todavía tienen que estudiarse para ponerlas en negro sobre blanco «y que no se nos pase nada a la hora de poner en marcha los pliegos», aseguró el alcalde que lamenta que las cosas no se hicieran bien antes «y ahora contemos con un polígono industrial La Cepeda 1 con parcelas adjudicadas desde hace años en las que no se ha hecho nada pero que, por las condiciones en las que se adjudicaron en su momento, ahora no pueden volver a revertir al pueblo. Eso es lo que queremos evitar», aseveró.

De momento, aunque había en su momento empresas interesadas en esta ampliación de suelo industrial todavía no se ha materializado nada. Y es que, indicó Soria, «algunas han desistido debido a que a los tiempos de espera por temas de burocracia se unía también la espera debido a las obras». Sin embargo, tiene esperanza en que «más pronto que tarde podamos comenzar a reunirnos con el tejido empresarial de la comarca».

Esta actuación está supeditada a una subvención del ICE (Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León) destinadas a financiar proyectos de inversión, promovidos por los ayuntamientos de Castilla y León, que consistan en la mejora, en la creación, o en la ampliación de suelo industrial. La ayuda concedida a Vinuesa «supone el 41% de la inversión, el resto lo pone el ayuntamiento por lo que con estos trabajos en el polígono estamos condicionando los presupuestos de 2023 y 2024». Sin embargo, destacó, «es una inversión en la que tanto el equipo de Gobierno como la oposición estamos de acuerdo que había que llevar a cabo».

Hay que recordar que en junio fueron adjudicadas las obras de acondicionamiento del acceso al polígono industrial La Cepeda 2 por un importe total de 242.368,93 euros a la empresa Construcciones Beltrán Moñux, S.L.U. El proyecto comprendía las obras necesarias, ya concluidas, para llevar a cabo el acondicionamiento de la intersección del polígono con la carretera SO-820, de N-111 a Molinos de Duero (CL-117), entre los puntos kilométricos 32+740 33+160, lo que supone un tramo afectado de una longitud de 420 metros.