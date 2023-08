Homenaje en Soria a las lavanderas

Ana Hernando Soria

Villar del Campo estrena una obra de arte callejero en su antiguo lavadero. El mural realizado por la artista local Paula García Rubio ha reflejado en la antigua pared de este espacio comunitario la vida de las lavanderas, de las mujeres y de las tradiciones del pueblo, aceptando así el encargo del alcalde de esta localidad, que tiene nuevos proyectos en cartera.

Según explica García el nuevo edil, David Vera Asensio, es un chico joven que quiere «dar un cambio al pueblo» y por eso le propuso realizar este mural en el pueblo de su padre, Ramón García, que visita todos los veranos y la joven Paula no dudó en «aprovechar la oportunidad» y pensó ante este nuevo reto «venga, vamos a intentarlo».

Así presentó dos propuestas al pueblo para que eligieran el dibujo que más les gustaba, centrado en el mundo de las lavanderas, como concepto a desarrollar, uno de corte más vanguardista y otro más tradicional, que fue finalmente el elegido.

Y así, con el encargo realizado a principios de junio se puso manos a la obra para convertir una pared de cemento que mide 7 metros de largo y 4 y 2 de alto en función de la zona, en un mural que iba cobrando vida ante los ojos de los vecinos. «Comencé sobre el 8 o 9 de junio, cuando acabé de estudiar en Madrid», explica esta artista de 19 años que cursó en Soria el Bachillerato de Artes y que ahora está estudiando en Madrid fotografía y audiovisuales.

Y así, con el boceto realizado y tras un parón de un par de semanas, retomó la actividad y este sábado podrá inaugurarse el que es «el primer mural que hago», ante una artista que en el mundo de la pintura se considera autodidacta.

Ahora la pared que ella veía cada verano, «mira que ha pasado veces», reconoce, está totalmente transformada y ha sido tres veces más grande de lo que pensaba al principio.

Pero ante este reto no solo no se amilanó, sino que ante la suma de más carga de trabajo apostó por «estructurar y dividir el trabajo», hasta lograr que «yo dominara la pared y no la pared a mi», asegura sonriendo ante esta obra que confía en que sea del gusto de todos los vecinos y visitantes.

A sus 19 años, este sábado (a las 19 horas) verá como su primera obra es admirada por todos, un trabajo que asegura «ha quedado muy vistoso» y que se iba viendo su transformación a diario por los vecinos, con los que ha compartido muchas anécdotas, como saber si lo hacía «por amor al arte» o que al pasar sugerían otros colores, a pesar de que aún no estaba acabado, porque estaban viendo una obra en proceso.

La creación del mural ha sido «un evento» para el pueblo y todos se pasaban «a ver cómo iba», por lo que ha roto con aquello que le gusta al artista durante el proceso de creación, la intimidad con la obra, por lo que las posibles críticas u opiniones las ha ido recogiendo antes de concluir.

Este es el primer trabajo mural de Paula García Rubio, pero ya ha recibido «insinuaciones» de nuevos trabajos por lo que su trayectoria solo ha hecho que empezar.