Jessica Gonzalo: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

“Ahora es verdad que estoy muy orgullosa”, reconoce la joven Jessica Gonzalo Aguilera de El Burgo de Osma, tras obtener la medalla de bronce en la categoría children con la selección nacional española en el Campeonato de Europa al que acudió junto a su entrenador, Juan García Elvira, de Cuadra Garel en La Olmeda y su caballo Juanito X.

La medalla “refleja todo el trabajo de todo el año” y supone para esta joven que “todo esfuerzo tiene su recompensa”, asegura, después de sacrificar días para esforzarse, perderse días de fiestas con sus amigas o entrenar haga frío o calor para poder estar en lo más alto de este deporte a nivel europeo.

Además con la selección española han hecho historia, solo por detrás de Alemania que era la anfitriona y obtuvo el oro, y la plata que viajó hasta Suecia.

Gonzalo Aguilera se cruzó Europa en coche, junto con otra compañera de Madrid, Carmen Prado, en coche haciendo una noche en Francia para, con los caballos en una furgoneta, llegar hasta el país germánico donde lucharon por esta medalla, en una cita única, que compartió con su padre, su hermano y su entrenador. “Mi madre no puedo porque se tuvo quedar cuidando de la casa y los animales”, explicó la jinete que recogió las muestras de alegría de sus acompañantes. “Ellos están super contentos de que haya llegado hasta aquí”, aseguró y muy orgullosos, me lo repetían todo el rato”, reconoce, al igual que Juan su entrenador, no le recordaba que “mantuviera la calma, que es una competición más y que tenía que estar concentrada”, a la vez que la pedía que disfrutara de esta oportunidad.

Para esta joven, de 14 años, su objetivo es el Campeonato de España que se celebrará del 31 de agosto al 4 de septiembre y seguir entrenando. “A mí me gustaría dedicarme a esto profesionalmente”, se marca a más largo plazo, pero sin olvidar la importancia de seguir estudiando y contemplar otras opciones. “Quiero seguir en el mundo del caballo”, reitera, sin olvidar sus estudios, sabiendo que es importante ser muy constante, pero “a mi me gusta mucho y nunca me ha parecido un sacrificio, no me cuesta ponerme”, afirma, reconociendo también que le gustan mucho los animales y en especial el caballo.

Con Juanito X, con el que lleva entrenando años, ha creado un gran vínculo, “hay que entenderle y escucharle, porque es un ser vivo y no hace lo que quieras”, por eso debe controlar muchas cosas y saber crear esa relación. Sabe también lo que sufrió el animal durante el viaje, el más largo de su vida y que afecta a la hora de la carrera. “Claro que influye, no es normal estar tantas horas parado y hacer noche en un sitio que nunca ha estado”, añadiendo que esa situación al animal le genera estrés y es importante saber gestionarlo.

Jessica empezó a dar clases en la finca de La Olmeda, en la cuadra Garel, a los cuatro años y aunque le gustan más deportes, “el caballo lo lleva todo”, reconoce, mientras sigue practicando de verdad al más alto nivel. Para ella lo primero es “entrenar” y sabe que a veces hay que cambiar horarios, pero “al final es organizarse bien y de verdad sí puedes hacerlo”, explica a la hora de cuadrar agendas con sus amigos.

Unos amigos que “están flipando, no se lo creían”, reconoce, aunque esta experiencia con la selección también le ha permitido hacer grupo con sus compañeros defendiendo la elástica roja, de Barcelona, Madrid o Andalucía, todos ellos con más experiencias en Campeonatos de Europa.

Ahora su nueva meta es un Campeonato de España donde “compites individualmente y también por equipos” y que se disputará en la Casa de Campo de Madrid, mientras sabe que para el próximo año “es más difícil que nos seleccionen otra vez”, en referencia al Europeo, porque cambia de categoría a una “más larga”. Pero con solo 14 años ya cuenta con una medalla europea, así que tiene por delante una larga trayectoria deportiva.