La Junta reabre el edificio de servicios de la Laguna Negra

Verónica Reglero Soria

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, procedió durante la jornada de este viernes a la reapertura del edificio de servicios ubicado en el paraje y aparcamiento ‘Paso de la Serrá’, en el M.U.P. número 177/180, ‘Santa Inés y Verdugal’, dentro del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, cerrado desde el pasado 27 de julio por la renuncia del adjudicatario anterior de la explotación. El nuevo responsable de la gestión de este edificio es Juan Carlos Abad Peirotén, gerente también del Punto de Nieve de Santa Inés.

Hay que recordar, tal y como publicó hace unas fechas este medio, que el anterior adjudicatario decidió romper el contrato debido al deficiente estado de las instalaciones y a la falta de actuaciones sobre ellas para solventar todos los problemas existentes. Así lo indicaba en su momento el titular de la gestión, Juan Pablo Gomollón, que firmó el contrato para cinco años pero que, tras un año de trabajo intermitente debido a los problemas que surgían día tras día y a los que no se ha dado solución, ha decidido romper la relación contractual que le unía con este espacio.

En las mismas declaraciones, Gomollón apuntaba que durante el año que ha estado regentando el espacio «no se ha mejorado nada. Hemos tenido problemas de luz, porque el generador se dispara y al final la comida se pone mala, de agua porque la depuradora está dañada y el suministro depende de los camiones cisterna de la Diputación, de almacenaje porque no existe un lugar que sirva de almacén obligándonos a subir y bajar los productos constantemente...», enumeraba recordando, por ejemplo, «que el año pasado tuvo que cerrar el 13 de agosto y no pudo volver a abrir hasta septiembre por estos problemas». Y, encima, «los clientes, evidentemente, con el primero que cargan las culpas es contra mi que soy el que doy la cara pero que no tengo culpa de nada». Es la Junta, aseguraba, la que debería tomar cartas en el asunto resolviendo este asunto de una vez «ya que se han gastado un millón de euros en unas instalaciones que están mal hechas desde el principio», denunciaba entonces.

La construcción del aparcamiento y del edificio de servicios ha supuesto una inversión total de la Junta de Castilla y León de 1.050.000 euros. Ambas infraestructuras forman parte del Programa de Infraestructuras Turísticas en las Áreas Naturales de Castilla y León (PITAN), cuyo objeto es dotar a las áreas naturales de la Comunidad de nuevos equipamientos para el desarrollo de actividades vinculadas a la naturaleza, además de promover el conocimiento, la divulgación y el disfrute de las áreas naturales protegidas que configuran la Red de Espacios Naturales (REN), así como la Red Natura 2000, impulsando el incremento de un turismo sostenible y responsable con la adecuada conservación de estas zonas.

El edificio de servicios tiene una superficie construida de 340 metros cuadrados, dando respuesta al creciente uso público del paraje Laguna Negra, de información, entradas, y cafetería, así como de dotar de servicios públicos al espacio.

El edificio se encuentra totalmente equipado tanto de contenido expositivo, sobre los valores naturales del Parque Natural, como de mobiliario para el desarrollo de la actividad hostelera y restauración.

El centro permanecerá abierto durante todos los días del mes de agosto y hasta día 3 de septiembre, así como, al menos, los restantes fines de semana de septiembre y octubre; siendo su horario mínimo de apertura de 09.00 a 18.30 horas, según el comunicado facilitado por la Junta.