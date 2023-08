Gisela Herrero: “Me gustaría ganar los Juegos Olímpicos de XCO-BTT”

Raquel Fernández Soria

Se ha convertido en una de las grandes promesas del ciclismo de la provincia y no es para menos con los grandes resultados que está consiguiendo a su corta edad. Su nombre es Gisela Herrero y a sus 13 años ya es campeona de España de XCO-BTT representando a la Selección de Castilla y León, un importante título que se suma a los muchos que ya ha conseguido y que hacen que esta joven, natural de la localidad de Covaleda, siga adelante combinando la pasión y el esfuerzo que la caracterizan sobre la bicicleta.

Fue su hermano quien le transmitió la pasión por este deporte. “De pequeños mi hermano, cuando él tenía 11 años y yo 7, empezamos a competir en duatlones y triatlones, en el Club Triatlón Soriano. Lo compaginábamos también con atletismo y cross de los juegos escolares. Pero con el tiempo probamos a centrarnos solo en el ciclismo”, explica Gisela, que con 7 años ya tenía bici de montaña y de carretera. “La primera bici profesional la heredé de mi hermano y es con la que he ganado el Campeonato de España.”

En su primera carrera de BTT, que fue con 7 años en Burgos, consiguió subir al podio con un tercer puesto lo que indicó que la covaledense ya apuntaba maneras de campeona. Y así fue, porque desde entonces casi cada fin de semana logra ganar carreras. “La categoría infantil femenina es competitiva, sobre todo porque en Castilla y León hay muchas chicas que practican ciclismo y hay nivel. Las carreras son largas y cada una da su máximo esfuerzo. Siempre hay nervios porque cada circuito es diferente. Durante la carrera somos rivales, pero antes y después todas somos buenas amigas”, señala Gisela.

Gisela forma parte del un equipo de Valladolid, el CD Ciclismo Arroyo de la Encomienda conocido como ‘Collosa’, dirigido por Juan Carlos Domínguez, ex ciclista profesional. Confiesa que, aunque está muy contenta en este equipo, la tierra le llama mucho y le gustaría que se crease un equipo aquí en Soria “porque seguramente hay muchos niños y niñas a los que les gusta mucho el ciclismo. Además, me pillaría más cerca y podría entrenar con más gente, ya que entre diario entreno sola.”

Recuerda el Campeonato de España de Castilla y León de XCO-BTT como una carrera complicada, “el circuito no me gustaba mucho porque era seco, lleno de piedras y sin desbrozar, hacía mucho calor, la humedad… Era todo lo contrario a lo que yo estoy acostumbrada. Era muy fácil pinchar, que era algo que me preocupaba. Por otra parte, tenía varias subidas que me gustaron mucho porque es algo que habitualmente practico y soy buena en ello. Pero lo que más disfruté fue de la bajada. En la carrera participaron 72 chicas de categoría infantil, las cuatro mejores de cada comunidad autónoma. Tuvimos que dar dos vueltas y el star lap, un total de 8,260 km en un tiempo de 31’01.”

Traer este gran premio fue para ella algo que no se esperaba, “estaba muy alegre, entusiasmada, no me lo esperaba. Lo bueno de haber ganado con 13 años, siendo infantil de 1º año, es que como no cambio de categoría, hasta los próximos campeonatos de España puedo lucir el maillot de campeona".

Asegura Gisela Herrero que cuando va en bici se siente “como si en ese momento solo existiese la bici, el camino y yo. Cuando voy a toda velocidad me divierto mucho. Me aporta diversión, conocer bonitos paisajes, ser organizada, conocer nuevos sitios, viajar y sobre todo conocer otras personas y hacer amistades.”

Que el ciclismo femenino sea un deporte que va en aumento es para Gisela algo que le impulsa a seguir todavía con más ganas. “Para mí es algo que me impulsa a seguir compitiendo con mucho más entusiasmo. Veo que si sigo así puedo conseguir todo lo que me proponga y me gustaría ganar los Juegos Olímpicos de XCO-BTT.”

Una campeona que seguro llevará muchos éxitos más a la comarca de Pinares y a su pueblo, Covaleda, donde siempre la felicitan por sus logros. “Mi familia está muy contenta conmigo, sobre todo mis abuelos. Y las personas del pueblo, cuando me ven por la calle, me dan la enhorabuena y me animan a seguir compitiendo”, concluye Gisela.