El alcalde de Ágreda pretende impulsar los proyectos eólicos

Nuria Fernández Soria

El alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, afronta su quinta legislatura con el objetivo de incrementar los ingresos de las arcas municipales para poder elevar el nivel de inversiones en el municipio.

El punto de mira está puesto en el desarrollo de dos proyectos eólicos que se implantarían en el municipio y para los que el Consistorio cede terrenos municipales.

El regidor socialista espera que estos proyectos se desatasquen en esta legislatura . Uno de ellos se encuentra encauzado desde el punto de vista administrativo y el segundo todavía se encuentra en tramitación.

En el primero el Ayuntamiento de Ágreda comenzó a trabajar en el año 2008 y el proyecto es la instalación de un parque eólico de 40 megawatios que estará ubicado en la zona de La Cueva, en estos momentos se está estudiando la viabilidad de los terrenos.

Según explicó Alonso, el segundo de los proyectos eólicos es de mayor envergadura, supondría una instalación de 100 megawatios eólicos en Ágreda y se enmarca dentro de una instalación de mayor magnitud que de manera conjunta con otros municipios permitiría instalar en Ágreda 500 megawatios.

El alcalde agredeño afronta otra legislatura con datos positivos en cifras de empleo y población que puso en valor.

Población

En cuanto a las primeras subrayó que se han alcanzado los 1.400 empleos en el municipio «lo que es número récord» y en cuanto al censo, éste se ha incrementado hasta los 3.112 empadronados, una subida de un centenar en los últimos años, unos datos muy buenos si se tiene en cuenta que Ágreda había perdido la barrera de los 3.000 habitantes, aunque el regidor municipal reconoció que la dotación de la vivienda es una asignatura pendiente para asentar población en la localidad.

Alonso confía que esta legislatura sea el impulso de la modernización del regadío en el municipio tras el avance de los trabajos de concentración parcelaria, dado que el proyecto agrario puede suponer un impulso económico para el municipio y también en materia de empleo.

En este sentido explicó que el equipo de Gobierno va a seguir trabajando en el asentamiento de empresas en el polígono industrial , «porque hemos visto que ha facilitado al subida en materia de empleo», aclaró el alcalde, que indicó que para ello el Ayuntamiento va a seguir promoviendo el incremento de suelo industrial, una vez que se han llevado a cabo obras en el polígono dirigidas a mejorar la movilidad.

En materia de proyectos, el alcalde se detuvo en la importancia que tiene la declaración del Moncayo como parque natural en la vertiente soriana porque supondrá un impulso para el turismo en la zona.

Jesús Alonso gobernará estos cuatro años Ágreda prácticamente con el mismo equipo que lo ha hecho en periodos anteriores. Como novedad ha introducido en su grupo al economista Javier Bajo Sevillano que se encargará de la comisión de obras y él estará al frente de Hacienda.

Ninguno de los miembros de la corporación agredeña cobrará dedicaciones o sueldos, incluido el alcalde, «aquí no se pagarán sueldos de 40.000 euros que suponen más dinero a las arcas municipales porque hay que pagar la Seguridad Social como se hace en Ólvega, lo que no quiere decir que no vayamos a tener dedicación al Ayuntamiento», concluyó Alonso.