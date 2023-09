El lío entre el alcalde y el cura de Almazán por la ermita de Jesús (en 1917)

Pilar Pérez Soler Soria

Querida y admirada por ser el templo que custodia la imagen del patrón, la ermita de Jesús Nazareno, de Almazán, es foco de atención el primer domingo de septiembre por la celebración de la Bajada. El templo acumula historia y en algún momento ha llegado a estar en el ojo del huracán, como en la polémica obra de que fue objeto cuando se estrechó el contorno de la ermita y se derribó la torre. De aquello hace más de un siglo, pero el lío que se montó entre el alcalde y el cura del pueblo, en 1917 y a cuenta de las obras en la ermita de Jesús, supuso toda una revolución local, tal y como queda constancia en la prensa de la época.

La mecha la encendió el sacerdote, Manuel Alonso Palacín, en desacuerdo con las obras, con la publicación de una carta en El Avisador Numantino (10 de octubre de 1917), si bien es cierto que el ambiente estaba ya caldeado. Y siguió in crescendo con la respuesta del alcalde, Aniceto Gonzalo del Campillo en El Admantino (18 de octubre de 1019) “para que se enteren los adnamantinos y cuantos tengan interés de conocer la verdadera historia de la ermita de Jesús Nazareno de Almazán y los derribos que en sus dependencias se están haciendo”, decía el encabezamiento.

La polémica se resume con que el dirigente municipal quería arreglar el acceso a la plaza y urbanizar y ensanchar la Cuesta de Jesús porque la calle era estrecha. Y para ello tenía que coger terreno de la ermita. “Un tema sensible” donde los haya que solucionó con una carambola: declarando en ruinas una pequeña zona en mal estado, lo que justificó tirar la pared lateral y la torreta, cuenta el cronista de la Villa, José Ángel Márquez. “Hay gente mayor que sí conoce la historia; los jóvenes, no tanto”, añade el historiador.

Todo hay que decirlo. El escaso feeling entre los protagonistas de esta historia venía de atrás: el cura estaba rabioso porque unas obras municipales de iluminación no habían quedado a su gusto en la calle en que vivía. Aunque más bien fue una bombilla, instalada unos metros más allá de donde era su gusto, coincidiendo con su casa. Petición a la que se hizo caso omiso. Así que entre la bombilla y las obras en la casa del patrón el revuelo estaba servido.

A juicio de Manuel Alonso, párroco de la iglesia de San Pedro, no había “necesidad ni utilidad” de la obra, “un perjuicio manifiesto para la capilla”, decía en su carta abierta, “desde el momento en que se trate de achicar su recinto, privarla de sus servidumbres de tapias, torre, campanas, entrada y habitaciones de desahogo para el servicio de la misma, difícil de sustituir por otros servicios equivalentes”.

Otro de los puntos de desencuentro era la propiedad de la ermita, municipal, lo que no acababa de encajar el cura, molesto además, al parecer, con que el Ayuntamiento hubiera comunicado al obispo el proyecto de obras en primera instancia.

El alcalde por su parte se explaya en su contestación que ocupa toda una página de periódico. Aniceto Gonzalo comienza mostrando su “disgusto” por la oposición del cura, dejando claro también que la ermita de Jesús “se edificó por cuenta del Ayuntamiento, cuyo escudo figura en su portada”.

El dirigente municipal se cubre las espaldas y justifica la actuación con la carta remitida por unos vecinos “denunciando por ruinosa la torre de la ermita de Jesús”, lo que se comprobó con un informe pericial, acordándose por el Ayuntamiento de forma unánime lo siguiente: “Autorizar al alcalde para que inmediatamente proceda a demoler la torre de la ermita y muro de la Cuesta de Jesús, en la forma que crea más conveniente, sin perjuicio de en su día y en vista de cómo quede la calle, acordar las obras que requiera el embellecimiento de la capilla, participándolo al Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, para su satisfacción por la mejora que tales obras han de reportar al culto de Jesús”. Y dicho y hecho.

Continúa Gonzalo del Campillo asegurando que el obispo “acogió con entusiasmo los proyectos del municipio, aplaudiendo las reformas de la parte exterior de la ermita”, en contraposición con el párroco.

"Lamentablemente es el contraste que representa la conducta del Sr. Alonso, quien aprovechándose de la ausencia del Sr. Obispo y sin esperar sus siempre acertadas disposiciones, nunca desatendidas (...), se presentó en las obras de la ermita en la tarde del primero del actual y de la manera más suave y menos ruidosa que puede hacer hombre de su temperamento protestó a mi presencia (...), llamando la atención de los numerosos obreros que trabajaban en aquel lugar", añade.

Contraportada y portada del periódico El Adnamantino. Año I, número 3, del 18 de octubre de 1917HDS

No acabó ahí la protesta del cura, ya que al día siguiente, y tal y como detalla la carta del alcalde, se presentó en el despacho municipal, "pretendiendo intervenir en la ejecución de las obras de derribo de la torre de la Ermita de Jesús, alegando cumplir órdenes recibidas de Sigüenza a lo que me opuse terminantemente por ser asunto de mi exclusiva competencia".

El alcalde de Almazán echa mano de la ironía y, llamando “doctor” al párroco, concluye su carta en El Adnamantino del siguiente modo: “¿Por qué y en qué consiste que existiendo en esta villa varios párrocos y sacerdotes, no se sabe que ninguno de ellos haya ocupado jamás la atención de los Gobernadores, Alcaldes, Ayuntamientos, Juzgados y Tribunales, con quejas, ni reclamaciones y en cambio D. Manuel Alonso Palacín tiene llenos los archivos de las dependencias públicas de sus escritos petitorios y quejumbrones?, ¿será por la mayor cultura que supone el Doctorado?

Anécdotas

A cuenta de todo lo anterior se produjeron dos anécdotas en el pueblo que también trajeron cola. Semanas después de la polémica, el sacerdote envío al monaguillo a casa de un vecino del pueblo a por unos cencerros con los que anunciar la misa por las calles, toda vez que ya no había campana en la ermita. Los toques no debieron gustar nada al alcalde, que escribió al obispo quejándose de que a los vecinos se les tratara como animales, al ser llamados con cencerros. Y no satisfecho con ello le puso una multa al cura de 25 pesetas.

La otra anécdota que aporta el cronista tiene que ver con un falso milagro alentado por el lío: los ojos de una anciana orando en la ermita creyeron ver moverse el dedo del Nazareno en sentido negativo, lo que fue interpretado como toda una protesta del patrón por lo sucedido en su casa. El gesto del santo, mejor dicho, lo que le pareció ver a la feligresa, propicio filas de vecinos en la ermita “a ver si se reproducía el milagro”, pero Jesús Nazareno nunca más volvió a mover el dedo.

Ermita de Jesús

De titularidad municipal, la ermita de Jesús se sitúa a la entrada de la villa, a manos derecha nada más pasar el puente del Duero según se llega de Soria por la antigua Nacional 111. Es una ermita barroca de principios del siglo XVII, que se asienta en el solar que ocupó la antigua parroquia de Santiago. “Es obra de Juan Antonio Pempinela, arquitecto posiblemente italiano por su apellido y porque la planta octogonal se asemeja a modelos barrocos de su país”, según el Ayuntamiento de Almazán.